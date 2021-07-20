Місяць у відчайдушних спробах: геймер самотужки пройшов дуже складний рейд з Destiny 2 – відео

Геймер встановив вражаюче досягнення в популярній грі Destiny 2. Він самотужки пройшов дуже складний рейд з цієї відеогри, який розрахований на кількох гравців.

Ми вже неодноразово розповідали про геймерів, які полюбляють братися за різноманітні божевільні челенджі. Такі гравці відзначаються своєю посидючістю, бо зазвичай вони витрачають на реалізацію своїх задумів тижні, а іноді й місяці. Саме подібною впертістю відзначився й головний герой цієї історії.

До теми Стрімерка Zelda: Breath of the Wild проходила гру 8 місяців, щоб виконати абсурдний челендж

Варто розпочати з того, що нещодавно у відеогру Destiny 2 додали класичний рейд з оригінальної гри – "Vault of Glass". Нагадаємо, що зазвичай рейди в іграх розраховані на кількох гравців, які мають продемонструвати гарну командну роботу, щоб досягти своєї цілі. Варто відзначити, що цей рейд з Destiny 2 не став винятком, а для його проходження геймерам потрібно розділитися, щоб знаходитися у двох місцях одночасно. Одні мають перебувати у головній кімнаті, щоб бачити порядок вбивства Оракулів, а інші – у додатковій, де й мають ліквідовувати цих босів.

Користувач з нікнеймом VoteforShifu прекрасно це розумів, але однаково вирішив зробити це самотужки. Для проходження рейду у такому форматі він використав баг з анімацією вбивства, а також постійно комбінував різноманітну зброю та броню. Варто відзначити, що останнє потрібно робити дуже часто, а також важливо оперативно реагувати на зміну ситуації на полі бою.

Зрозуміло, що для реалізації цього задуму потрібен не лише гарний план, а й серйозні навики гри у Destiny 2. Користувач VoteforShifu зміг пройти цей рейд сам, хоча у спробах (понад тисячу) він провів весь останній місяць, а загалом витратив на це понад 100 годин реального часу. В описі до цього відео він відзначив, що став першим гравцем у світі, який пройшов цей рейд самотужки.

Проходження рейду з гри Destiny 2 від VoteforShifu – відео