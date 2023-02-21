Гра в колекційні карти використовує внутрішньоігрові картки як карти. При цьому кожен блок розміщується вручну, щоб нагадувати картку.

Читайте також PIN-UP Ukraine підтримала Україну на понад 327 мільйонів гривень у 2022 році

Колекційна карткова гра в Minecraft

У відео геймер пояснює, що кожна картка складається з 16 384 блоки, а загалом потрібно зібрати 150 карток. Це величезна справа для будь-якого самостійного гравця, але спільнота Minecraft відома своєю відданістю величезним збіркам.

Глибина творіння, здається, не має кінця, оскільки VintageBeef заглиблюється в деталі. Користувач демонструє різні типи карток, які можна використовувати в грі, з картками гравців, картками предметів, картками ефектів і картками здоров'я.

У світі, який розкривається у відео, навіть є три арени для гри, а також магазин карток, де їх можна придбати.

Гра в карти в Minecraft: дивіться відео

Карткові ігри були додані в Minecraft раніше у вигляді мода. Втім, цього разу геймер використовує для свого творіння виключно механіку.