Як свідчать незліченні витвори в Інтернеті, Minecraft – це значно більше, ніж гра на виживання. Гра стала для багатьох способом висловити свої мистецькі ідеї за допомогою численних блоків.

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Бейсбольний стадіон у Minecraft

У своєму Reddit один з шанувальників поділився світлиною проєкту на спортивну тему, над яким він працював у світі Minecraft. Він побудував бейсбольний стадіон у власному місті в грі.

Він показав вид стадіону зверху, що дає повний погляд на численні елементи дизайну спортивного поля. Геймер не лише відтворив структуру бейсбольного стадіону, але й включив багато дрібніших деталей, наприклад освітлення у верхній частині конструкції, табло та виходи в проходах для вболівальників

Крім того, основа зроблена білою, а сидіння, що облицьовували алмаз кулі, були яскраво-червоними. Тут контрастує зелена трава поля, яку шанувальник зумів зробити так, ніби її покосили газонокосаркою.

За словами творця, основним джерелом натхнення для дизайну став стадіон Yankee, що в Нью-Йорку а масштаб був приблизно 1/1,5. Крім того, він розкрив плани продовжити будівництво в Minecraft, додавши автостоянку.