Геймер відтворив у Fallout 4 неймовірне місто за мотивами Mad Max

Франшиза Fallout від самого початку черпала натхненння з фільмів про "Божевільного Макса". Тепер один з геймерів вирішив об'єднати в грі обидві історії, створивши неймовірний форпост за мотивами Mad Max.

Хоча Mad Max випустив адаптацію відеоігри в 2015 році, ігри Fallout часто були домом для багатьох шанувальників Mad Max, які потребували постапокаліптичних вражень. Франшиза дає можливість розігріти власні фантазії дорожнього воїна в американському стилі.

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Неймовірний форпост у Fallout 4

Подібно до того, як "Божевільний Макс" безповоротно пов'язаний з Австралією, ігри Fallout мають справу з явно американськими темами. Хоча дуже ймовірно, що Fallout 5 продовжить досліджувати ці теми, все ще є багато спільного між постапокаліптичними світами двох франшиз.

Однією з ключових функцій, доданих у Fallout 4, є поселення, що дозволяє гравцям будувати свою ідеальну базу для операцій зі сміття, зібраного в пустелі Співдружності. Завдяки використанню модів, які розширюють поселення у Fallout 4, геймер зміг створити неймовірне місто, натхненне франшизою "Божевільного Макса".

Форпост "Божевільного Макса" у Fallout 4: дивіться відео

Загалом геймеру з ніком SirBalz знадобилося близько 15 годин на його творіння. У своєму поселенні він зміг використати візуальні частини з усіх фільмів про "Божевільного Макса".

До слова, це вже не перше творіння геймера з ніком SirBalz. Ще раніше він створив неймовірне місто, для роботи над яким він витратив понад рік у грі Fallout 4. Також йому вдалося створити фантастичний піратський острів.