Цієї осені у Fallout 4 виповнюється 8 років, а постапокаліптична рольова гра Bethesda все ще має віддану спільноту гравців. Багато з яких використовують комбінацію майстерні та модів, щоб створювати веселі й цікаві творіння в бостонській пустелі.

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Піратський острів у Fallout 4

Користувач опублікував зображення гігантського поселення піратського острова, яке він створив за допомогою внутрішньоігрової майстерні Fallout 4.

Висока будівля, оточена піратськими кораблями та всіяна пальмами, здається, розташована біля узбережжя Співдружності та в основному складається з безлічі будівель і кімнат. Судячи з вивіски, місто-острів отримало назву Королівський Порт.

Геймер також опублікував екскурсію островом на ютубі, демонструючи складні та дуже детальні інтер'єри піратського поселення. Відео продемонструвало різноманітність продавців і барів, а також зону їдальні, заповнену живими NPC, одягненими в піратське вбрання.

Піратський острів у Fallout 4: дивіться відео

До слова, це вже не перше творіння геймера з ніком sirbalz. Ще раніше він створив неймовірне місто, для роботи над яким він витратив понад рік у грі Fallout 4.