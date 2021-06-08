Палкий шанувальник серії Far Cry і класичного шутера GoldenEye 007 (1997) для Nintendo 64, ютубер Krollywood зумів зробити титанічний подвиг, об'єднавши ці дві свої пристрасті в одне ціле.

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Відтворення ретро-ігор за допомогою нових ігрових рушіїв, на кшталт Dunia із Far Cry 5 – це те, що часто трапляється, коли разом з грою виходять і інструменти розробки та редагування, покликані на те, щоб фанати допомогли проєкту обрости модифікаціями та користувацькими рівнями.

Найчастіше, у кінцевому підсумку такі проєкти стають досить елементарними пародіями, які лише дотично нагадують оригінальну гру. У випадку з Far Cry 5, щоправда, редактор рівнів гри, дозволяє геймерам використовувати досить потужний інструментарій для здійснення своїх креативних задумів, що, власне, і допомогло ютуберові Krollywood відтворити Goldeneye 007 від Rareware з шаленою точністю. Геймер не упустив жодної деталі та окрім стандартних рівнів гри навіть відтворив два бонусні, а на додачу вніс у свій "ремейк" ще й усі "пасхалки" з оригіналу.

Трейлер фанатського ремейку Goldeneye 007



В цілому на роботу було витрачено понад 1400 годин і три роки зусиль, але результати, безумовно, того варті.

Для багатьох олдскульних геймерів саме Goldeneye 007 була тим "вирішальним" ігровим досвідом, який прищепив їм любов до жанру шутерів. Це був перший консольний FPS, який отримав загальне визнання та успіх і, безумовно, і по цей день залишається однією з найвідоміших відеоігор за мотивами фільму. Отож, клопітка праця ютубера, безсумнівно, буде до смаку фанатам, які були розчаровані скасуванням роботи над офіційним ремастером.

Якщо ви один з тих, хто все ще грає в Far Cry 5, то у вас є можливість самотужки пережити усі пригоди агента 007. Для цього вам необхідно перейти в аркадний режим, відшукати у списку рівні, створені користувачем PSN з нікнеймом "Perfect-Dark1982" та завантажити їх, і все – ви готові служити англійській королеві та розвідці МІ-6.