Геймер радикально вирішив проблему перегрівання кімнати від ігрового ПК

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Замість купівлі повноцінного кондиціонера, ентузіаст просвердлив стіну будинку та вивів систему рідинного охолодження ПК на морозне вуличне повітря, повідомляє Dexerto.

Коли надто лінь відкрити вікно

Геймер під ніком Motor_Attention1865 на Reddit зіткнувся з класичною проблемою власників потужних комп'ютерів. Під час тривалих ігрових сесій процесор і відеокарта виділяли стільки тепла, що температура в кімнаті ставала нестерпною.

Замість того щоб відкривати вікна чи зменшувати навантаження, користувач вирішив використати прохолоду за вікном.

Ентузіаст повністю переробив свій комп'ютер: зняв кришку з процесора Intel Core Ultra 7 270K для кращого тепловідведення та модифікував відеокарту RTX 4070 Ti Super. Завдяки спеціальним доробкам відеокарта почала споживати до 510 ват енергії замість стандартних значень.

Для виведення тепла за межі будинку розробник вивів крізь стіну радіатор із двома потужними вентиляторами Noctua, які працюють на швидкості до 3000 обертів на хвилину.

Задум виник із простої думки про те, що буде, якщо взимку винести радіатор на вулицю, а в результаті це перетворилося на двомісячний проєкт– прокоментував Motor_Attention1865.

Головною небезпекою під час використання вуличного морозу став конденсат. Якщо рідина в системі охолодження опускається нижче точки роси, на електронних платах утворюються краплі води, що загрожує коротким замиканням. Щоб уникнути катастрофи, інженер встановив триходовий моторний клапан, плату Arduino Mega та декілька датчиків температури й вологості.

Спеціальний скрипт постійно розраховує точку роси та регулює потік води поза будинком, підтримуючи безпечну температуру контуру.

Після завершення налаштувань показники охолодження перевершили всі очікування. У стрес-тестах температура відеокарти зупинилася на позначці 37 градусів Цельсія, а процесор розігрівся лише до 40-45 градусів Цельсія. До модифікації температура процесора досягала 85-90 градусів Цельсія.

Коли вентилятори в комп'ютері працюють, система перетворюється на справжній кондиціонер, і в мене починають замерзати ноги– жартує геймер.

Користувачі соціальних мереж захоплено зустріли проєкт, відзначивши неймовірний рівень технічної майстерності та впертості. Попри те, що деякі коментатори все ж питали, в чому була проблема просто відкрити вікно.