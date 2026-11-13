Геймер радикально решил проблему перегрева комнаты из-за игрового ПК

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Вместо того чтобы купить полноценный кондиционер, энтузиаст просверлил стену дома и вывел систему жидкостного охлаждения ПК на морозный уличный воздух, сообщает Dexerto.

Когда слишком лень открыть окно

Геймер под ником Motor_Attention1865 на Reddit столкнулся с классической проблемой владельцев мощных компьютеров. Во время длительных игровых сессий процессор и видеокарта выделяли столько тепла, что температура в комнате становилась невыносимой.

Вместо того чтобы открывать окна или снижать нагрузку, пользователь решил воспользоваться прохладой за окном.

Энтузиаст полностью переделал свой компьютер: снял крышку с процессора Intel Core Ultra 7 270K для лучшего отвода тепла и модифицировал видеокарту RTX 4070 Ti Super. Благодаря специальным доработкам видеокарта стала потреблять до 510 ватт энергии вместо стандартных значений.

Для отвода тепла за пределы дома разработчик вывел через стену радиатор с двумя мощными вентиляторами Noctua, которые работают со скоростью до 3000 оборотов в минуту.

Идея возникла из простой мысли о том, что будет, если зимой вынести радиатор на улицу, а в результате это превратилось в двухмесячный проект– прокомментировал Motor_Attention1865.

Главной опасностью при использовании на улице в морозную погоду стал конденсат. Если жидкость в системе охлаждения опускается ниже точки росы, на электронных платах образуются капли воды, что грозит коротким замыканием. Чтобы избежать катастрофы, инженер установил трехходовой моторный клапан, плату Arduino Mega и несколько датчиков температуры и влажности.

Специальный скрипт постоянно рассчитывает точку росы и регулирует поток воды снаружи дома, поддерживая безопасную температуру контура.

После завершения настроек показатели охлаждения превзошли все ожидания. В стресс-тестах температура видеокарты остановилась на отметке 37 градусов по Цельсию, а процессор разогрелся лишь до 40–45 градусов по Цельсию. До модификации температура процессора достигала 85–90 градусов по Цельсию.

Когда вентиляторы в компьютере работают, система превращается в настоящий кондиционер, и у меня начинают замерзать ноги– шутит геймер.

Пользователи социальных сетей с восторгом встретили проект, отметив невероятный уровень технического мастерства и упорства. Несмотря на то, что некоторые комментаторы все же спрашивали, почему не удавалось просто открыть окно.