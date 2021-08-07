Геймер вразив мережу навичками вищого пілотажу у GTA V: відео

Надзвичайно майстерний гравець Grand Theft Auto 5 продемонстрував свої неймовірні навички пілотування літака та отримав величезну кількість похвали у мережі. За що саме – дізнайтесь у матеріалі.

Майже вісім років минуло з моменту релізу GTA V і за цей довгий час безліч гравців виконали кожен квест, виявили всі до однієї приховані "пасхалки" та зробили майже все, що могли зробити у грі. Однак це не заважає їм грати в неї й дотепер. Деякі особливо віддані проєкту геймери ні на мить не зупиняються у пошуках того, що ж ще може запропонувати їм гра. Саме один з таких гравців нещодавно вразив мережу своєю майстерністю пілотування літака, пролетівши там, де це здавалося неможливим.

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Отож, користувач Reddit під ніком your_reddit_lawyerII опублікував відеоролик на якому зафільмував те, як йому вдалося пролетіти на літаку через доволі вузький автомобільний тунель. Цей трюк добре відомий майже усім шанувальникам GTA V і, напевно, як мінімум кожен третій гравець з числа взагалі всіх, хто зіграв у проєкт від Rockstar Games бодай раз, але все-таки пробував його провернути.

На перший погляд, це завдання може здатися легким, але коли приступаєш до його виконання, то розумієш, що будь-який зайвий рух може призвести до непоправної шкоди літаку, а значить невдачі. Проте нашому героєві здалося, що занадто просто лише пролетіти тунелем і він вирішив на додачу ще й поманеврувати між колонами, попутно ухиляючись від автомобілів, що на повній швидкості мчать повз.

Гравець бездоганно виконав задум, навіть не подряпавши літачок. Ми впевнені, що якби NPC в грі мали б власну свідомість – вони б точно нагородили відчайдуха шквалом віртуальних оплесків, після таких то маневрів.

Але й геймери в мережі гідно оцінили трюк your_reddit_lawyerII, адже всього лише за два дні після публікації його відео на Reddit набрало близько 68 тисяч вподобань та стало вірусним у соціальних мережах. А як зазначив один із коментаторів досягнення: "страшно уявити, що ще люди зможуть вигадати в GTA V, якщо GTA VI не вийде найближчим часом".