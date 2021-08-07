Почти восемь лет прошло с момента релиза GTA V и за это долгое время множество игроков выполнили каждый квест, обнаружили все до одной скрытые "пасхалки" и сделали почти все, что могли сделать в игре. Однако это не мешает им играть в нее до сих пор. Некоторые особо преданные проекту геймеры ни на минуту не останавливаются в поисках того, что же еще может предложить им игра. Именно один из таких игроков недавно поразил сеть своим мастерством пилотирования самолета, пролетев там, где это казалось невозможным.

Интересно Блогер утверждает, что нашел подсказку о месте действия GTA VI в Red Dead Redemption 2

Итак, пользователь Reddit под ником your_reddit_lawyerII опубликовал видеоролик на котором запечатлел то, как ему удалось пролететь на самолете через довольно узкий автомобильный тоннель. Этот трюк хорошо известен почти всем поклонникам GTA V и, наверное, как минимум каждый третий игрок из числа вообще всех, кто сыграл в проект от Rockstar Games хотя бы раз, но все-таки пробовал провернуть.

На первый взгляд, эта задача может показаться легкой, но когда приступаешь к ее выполнению, то понимаешь, что любое лишнее движение может привести к непоправимому вреду самолету, а значит неудачи. Однако нашему герою показалось, что слишком просто всего лишь пролететь тоннелем и он решил вдобавок еще и поманеврировать между колоннами, попутно уклоняясь от автомобилей, мчащихся мимо на полной скорости.

Игрок безупречно выполнил план, даже не поцарапав самолетик. Мы уверены, что если бы NPC в игре имели собственное сознание – они бы точно наградили смельчака шквалом виртуальных аплодисментов, после таких то маневров.

Но и геймеры в сети оценили трюк your_reddit_lawyerII, ведь всего лишь через два дня после публикации его видео на Reddit набрало около 68 тысяч лайков и стало вирусным в социальных сетях. А как отметил один из комментаторов достижения: "страшно представить, что еще люди смогут придумать в GTA V, если GTA VI не выйдет в ближайшее время".