Винахідливий геймер створив власну копію системи ППО Patriot у The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Варте уваги PIN-UP․INVESTMENTS – новий напрямок, який запускає PIN-UP Global

Хоча TOTK буде важко посперечатися з Minecraft за кількістю цікавих геймерських проєктів, деякі з них все ж неабияк вражають.

Зокрема ті, які не лише тішать око, але й мають корисний функціонал, який за певних умов може суттєво полегшити життя гравцям.

Користувач Reddit під ніком Ultrababouin, показав свою інтерпретацію системи протиповітряної оборони Patriot, яка має справжнісінький режим залпового вогню і дозволяє з легкістю знищувати надокучливих літаючих ворогів.

Patriot у дії: дивитися відео

Після пострілу "снаряди" випущені з чудернацького девайсу не просто летять аби куди, але зависають у повітрі у пошуках повітряних цілей.

Окрім того, завдяки режиму гармати, вона цей Patriot також може вражати наземні цілі.