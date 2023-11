Находчивый геймер создал собственную копию системы ПВО Patriot в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Хотя TOTK будет трудно поспорить с Minecraft по количеству интересных геймерских проектов, некоторые из них все же очень впечатляют.

В частности, те, которые не только радуют глаз, но и имеют полезный функционал, который при определенных условиях может существенно облегчить жизнь игрокам.

Пользователь Reddit под ником Ultrababouin показал свою интерпретацию системы противовоздушной обороны Patriot, которая имеет самый настоящий режим залпового огня и позволяет с легкостью уничтожать надоедливых летающих врагов.

Patriot в действии: смотреть видео

После выстрела "снаряды" выпущенные из причудливого девайса не просто летят куда угодно, но зависают в воздухе в поисках воздушных целей.

Кроме того, благодаря режиму пушки, этот Patriot также может поражать наземные цели.