Геймер зібрав найкумеднішу колекцію в грі Starfield: курйозні фото

"Під час тривалих міжгалактичних подорожей важливо завжди мати про запас усе необхідне", схоже, саме так подумав один з геймерів Starfield. Втім, його цікава колекція може видатися доволі кумедною.

Гравець Starfield поділився своєю вітриною колекції туалетного паперу в грі. Здається, багато гравців намагалися створити дивні та веселі колекції, але ця задає планку, яку важко здолати.

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Кумедна колекція в Starfield

Поки більшість гравців отримують задоволення, колекціонуючи безліч величезних кораблів Starfield, є деякі, хто вирішив зробити зовсім протилежне й зосередитися на накопиченні неважливих предметів, а часом навіть витратних матеріалів.

Гра дозволяє гравцям невимушено насолоджуватися простими завданнями й самотужки вигадувати собі найрізноманітніші розваги. Наприклад, колекціонувати туалетний папір.

Ця колекція, якою геймер поділився в соціальних мережах, неабияк потішила шанувальників гри та й не тільки. Крім самої колекції, іронічна фотосесія на її фоні додала надзвичайного шарму.

До слова, це вже далеко не перша кумедна колекція в новій грі Starfield. Наприклад, раніше один геймер забив цілий трюм свого корабля картоплею. На його борту точно ніхто не залишиться голодним.