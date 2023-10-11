Игрок Starfield поделился своей витриной коллекции туалетной бумаги в игре. Кажется, многие игроки пытались создать удивительные и веселые коллекции, но эта задает очень высокую планку.

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Забавная коллекция в Starfield

Пока большинство игроков получают удовольствие, коллекционируя множество огромных кораблей Starfield, есть некоторые, кто решил сделать совершенно противоположное и сосредоточиться на накоплении неважных предметов, а порой даже расходных материалов.

Игра позволяет игрокам непринужденно наслаждаться простыми задачами и самостоятельно придумывать себе самые разные развлечения. К примеру, коллекционировать туалетную бумагу.

Эта коллекция, которой геймер поделился в социальных сетях, очень порадовала поклонников игры и не только. Кроме самой коллекции, ироническая фотосессия на ее фоне добавила удивительный шарм.

К слову, это уже далеко не первая забавная коллекция в новой игре Starfield. Например, раньше один геймер забил целый трюм своего корабля картофелем. На его борту точно никто не останется голодным.