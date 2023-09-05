Всего лишь один день остался до полноценного релиза Starfield (6 сентября), однако счастливые обладатели самой дорогой версии игры уже почти неделю путешествуют по фантастическому миру новинки от Bethesda.

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В то время как другие геймеры находят отсылки на Skyrim или только учатся путешествовать между планетами, пользователь Reddit под ником Moozipan дал волю своим собирательским инстинктам и забил целый трюм звездного корабля картофелем.

Это стало возможно благодаря способности Starfield запоминать размещение предметов в своей вселенной, а детальная физика игры лишь делает смешнее момент, когда дверь отсека открывается и из него начинает сыпаться картофель.

Забавный момент в Starfield: смотреть видео

Starfield получает достаточно сдержанные отзывы от геймеров и критиков и ее, похоже, нельзя назвать настоящим шедевром, однако именно такие моменты заставляют геймеров снова и снова возвращаться к играм Bethesda.