Игроки проведут десятки часов, исследуя планеты в Starfield, но прежде чем они освоят основы и привыкнут к некоторым механикам, может возникнуть определенная сложность сразу ознакомиться со всеми элементами управления кораблем.

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Как путешествовать между планетами в Starfield

Это руководство покажет игрокам Starfield, как они могут установить курс своего корабля и успешно приземлиться на каждой доступной планете в игре. Это один из важнейших аспектов Starfield, поэтому игрокам абсолютно необходимо как можно скорее освоить его.

Поначалу может быть трудно научиться управлять некоторыми элементами управления в Starfield, но когда игроки будут прогрессировать и привыкнут к игровым механикам, они быстро начнут казаться вполне привычными.

Чтобы приземлиться на одной из планет Starfield, корабль игрока должен сначала выйти на ее орбиту. Если вы слишком далеко, то должны открыть свою звездную карту и взять курс туда, где хотите приземлиться.

Чтобы установить курс на планету Starfield, игроки могут навести на нее курсор на Звездной карте, выбрать опцию "Установить курс" и нажать и удерживать кнопку "Путешествие". Кроме того, вы также можете установить курс, выбрав планету, подтвердив подсказку "Путешествие", нажав и удерживая кнопку путешествия.

Когда игроки вращаются вокруг планеты, которую они хотели бы навестить, они смогут на ней приземлиться. Чтобы выбрать, где вы хотите приземлиться, нужно открыть звездную карту, увеличить масштаб планеты и установить цель приземления. Когда игроки довольны своим выбором, нужно только нажать и удерживать кнопку "Приземлиться".