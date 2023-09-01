Гравці проведуть десятки годин, досліджуючи планети в Starfield, але перш ніж вони освоять основи та звикнуть до деяких механік, може виникнути певна складність одразу ознайомитися з усіма елементами керування кораблем.

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Як подорожувати між планетами в Starfield

Цей посібник покаже гравцям Starfield, як вони можуть встановити курс свого корабля та успішно приземлитися на кожній доступній планеті в грі. Це один із найважливіших аспектів Starfield, тому гравцям абсолютно необхідно якомога швидше освоїти його.

Спочатку може бути важко навчитися керувати деякими елементами керування в Starfield, але коли гравці прогресуватимуть і звикнуть до ігрових механік, вони швидко почнуть здаватися цілком звичними.

Щоб приземлитися на одній з планет у Starfield, корабель гравця повинен спочатку вийти на її орбіту. Якщо ж ви надто далеко, то повинні відкрити свою зоряну карту та взяти курс туди, де хочете приземлитися.

Щоб встановити курс на планету в Starfield, гравці можуть навести на неї курсор на Зоряній карті, вибрати опцію "Встановити курс" і натиснути й утримувати кнопку "Подорож". Крім того, ви також можете встановити курс, вибравши планету, підтвердивши підказку "Подорож", натиснувши й утримуючи кнопку подорожі.

Коли гравці обертаються навколо планети, яку вони хотіли б відвідати, вони зможуть на ній приземлитися. Щоб вибрати, де ви хочуть приземлитися, потрібно відкрити Зоряну карту, збільшити масштаб планети та встановити ціль приземлення. Коли гравці задоволені своїм вибором, потрібно лише натиснути й утримувати кнопку "Приземлитися".