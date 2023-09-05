Всього лише один день залишився до повноцінного релізу Starfield (6 вересня), однак щасливі власники найдорожчої версії гри уже майже тиждень подорожують фантастичним світом новинки від Bethesda.

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У той час як інші геймери знаходять посилання на Skyrim чи лише вчаться подорожувати між планетами, користувач Reddit під ніком Moozipan дав волю своїм збиральницьким інстинктам та забив цілий трюм зоряного корабля картоплею.

Це стало можливо завдяки здатності Starfield запам'ятовувати розміщення предметів у своєму всесвіті, а детальна фізика гри лише робить смішнішим момент коли двері відсіку відчиняються і з них починає сипатись картопля.

Кумедний момент у Starfield: дивитися відео

Starfield отримує досить стримані відгуки від геймерів та критиків і її, схоже, не можна назвати справжнім шедевром, однак саме такі моменти змушують геймерів знову й знову повертатися до ігор Bethesda.