Кілька днів тому в грі Final Fantasy XIV пройшов цікавий тематичний фестиваль з назвою "LunarCon", який організували шанувальники цієї відеогри. У такий спосіб геймери відзначали цьогорічну ротацію доповнень, хоча навряд чи вони думали, що до них захоче приєднатися Тодд Говард

Цікаво Унікальний екземпляр: блогер показав скін з CS:GO, який може коштувати 800 тисяч доларів

Напевно, всі фанати серії ігор The Elder Scrolls знають, хто такий Тодд Говард. Але про всяк випадок нагадаємо, що це нинішній голова Bethesda Game Studios, який працював над Morrowind, Oblivion та Skyrim. Загалом Тодд доволі відома особистість, а тому й недивно, що в нього є чимало особистих шанувальників. Саме хтось з таких фанатів й вирішив потішити всіх учасників фестивалю "LunarCon".

Цей геймер створив персонажа, який зовні дуже схожий на відомого розробника, а також вибрав для нього відповідне ім'я та прізвище – Todd Howard. Але на цьому він не зупинився, бо вирішив зайнятися ще й роздачею безплатних копій Oblivion. Щоправда, йдеться не про відеогру, а про внутрішньоігровий предмет "Faded Copy of Oblivion". Варто відзначити, що це назва записаної на папері пісні, яку можна відтворити у спеціальному музичному автоматі.

Загалом цей Тодд Говард став хедлайнером цього фестивалю, хоча серед запрошених гостей його навіть не було. Зрозуміло, що він сподобався не лише учасникам цієї внутрішньоігрової події, а й звичайним користувачам мережі. Наприклад, у твітері пост з цим двійником вже зібрав майже 10 тисяч вподобань та 3,5 тисячі ретвітів. Цікаво, що деякі геймери жартома почали звинувачувати цього Тодда в тому, що він роздає "вицвілі копії" гри, а не повноцінні версії.

Двійник Тодда Говарда у відеогрі Final Fantasy XIV / Фото твітер mirihawke