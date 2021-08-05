Несколько дней назад в игре Final Fantasy XIV прошел интересный тематический фестиваль c названием "LunarCon", который организовали поклонники этой видеоигры. Таким образом геймеры отмечали нынешнюю ротацию дополнений, хотя вряд ли они думали, что к ним захочет присоединиться Тодд Говард.

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Наверное, все фанаты серии игр The Elder Scrolls знают, кто такой Тодд Говард. Но на всякий случай напомним, что это нынешний глава Bethesda Game Studios, который работал над Morrowind, Oblivion и Skyrim. В целом Тодд довольно известная личность, а потому и неудивительно, что у него есть немало личных поклонников. Именно кто-то из таких фанатов и решил порадовать всех участников фестиваля "LunarCon".

Этот геймер создал персонажа, который внешне очень похож на известного разработчика, а также выбрал для него соответствующее имя и фамилию – Todd Howard. Но на этом он не остановился, поскольку решил заняться еще и раздачей бесплатных копий Oblivion. Правда, речь идет не о видеоигре, а о внутриигровом предмете "Faded Copy of Oblivion". Стоит отметить, что это название записанной на бумаге песни, которую можно воспроизвести в специальном музыкальном автомате.

В целом этот Тодд Говард стал хедлайнером этого фестиваля, хотя среди приглашенных гостей его даже не было. Понятно, что он понравился не только участникам этого внутриигрового события, но и обычным пользователям сети. Например, в твиттере пост с этим двойником уже собрал почти 10 тысяч лайков и 3,5 тысячи ретвитов. Интересно, что некоторые геймеры в шутку начали обвинять этого Тодда в том, что он раздает "выцветшие копии" игры, а не полноценные версии.

Двойник Тодда Говарда в видеоигре Final Fantasy XIV / Фото твиттер mirihawke