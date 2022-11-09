Кмітливий шанувальник новинки від Blizzard знайшов хитрий спосіб як заробляти монетки в грі значно швидше, ніж це задумали розробники.

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Overwatch 2 зіткнулася з багатьма проблемами під час релізу.

Чималу долю критики зокрема отримала нова "free to play" модель гри, у якій звичні для шанувальників оригіналу "лутбокси" було замінено на монетки, які гравці повинні заробляти чи купувати за реальні гроші, щоб розблокувати скіни персонажів, зброї та інші ігрові предмети.

Величезною проблемою є те, що заробіток цієї ігрової валюти проходить надзвичайно повільно, адже, наприклад, щоб розблокувати всю "косметику" нової героїні Кіріко таким чином потрібно цілих 5 років. Одначе, один кмітливий геймер знайшов спосіб використовувати свої навички у World of Warcraft, щоб заробляти монети в Overwatch 2 швидше, при цьому навіть не граючи в останню.

Трейлер Overwatch 2: відео

Річ у тому, що Blizzard дозволяє гравцям WoW використовувати своє ігрове золото для покупки жетонів, які можна конвертувати у валюту та вивести на свій рахунок платформи Battle.net. Потім ці кошти можна використовувати для покупки ігор або інших внутрішньоігрових валют, як-от монет Overwatch.

Це означає, що гравці WoW, які знають як швидко заробити грошенят чи протягом багатьох років накопичили гори блискучої валюти, можуть використовувати її в Overwatch 2.

Хоча вартість жетонів коливається в самому WoW, проте кожен з них конвертується в 15 доларів США у Battle.net. У OW 2 1000 монет коштуватимуть вам 10 доларів, а для покупки скіна в середньому потрібно понад 2000 монет.

Отож, як би це не було кумедно, виходить, що ви можете набагато швидше розблокувати скіни OW2, буквально граючи в іншу гру, аніж в безпосередньо сам шутер від Blizzard.