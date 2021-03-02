Раніше за розробників: геймер знайшов дієвий спосіб зменшити час завантажень у GTA Online

Ентузіаст показав метод, яким можна зменшити час завантажень у відеогрі GTA Online. Геймер стверджує, що зміг розв'язати цю проблему, а його спосіб суттєво зменшує цей час.

Відеогра Grand Theft Auto Online відома своїми тривалими завантаженнями на PC. На цю проблему скаржилися ще у 2013 році, але за цей час нічого не змінилося – геймери продовжують "відзначати" тривалі завантаження. Здається, розробників відеогри взагалі не цікавила ця тема усі ці роки.

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Користувач із нікнеймом T0ST стверджує, що знайшов метод, яким можна зменшити час завантажень одразу на 70%. Зазначимо, що цією проблемою до цього моменту не особливо цікавилися, а існуючі методи зменшували цей час лише на 30 секунд.

Для початку T0ST вирішив провести опитування з цього питання, щоб переконатися, що проблема існує ще досі. Виявилося, що тривалі завантаження непокоять понад 80% геймерів. Звісно, вибірка дуже мала, але й вона яскраво демонструє наявність такої проблеми.

Результати опитування T0ST на Reddit / T0ST

Після цього T0ST вирішив серйозно взятися за це питання. Він виявив, що під час завантаження є період у 4 хвилини, коли йде колосальне навантаження на одне ядро процесора, хоча всі інші процеси практично не задіяні. Також геймер відзначив, що цей період настає лише тоді, коли відеогра завантажила основні дані, які відповідають за сюжетний та багатокористувацький режими. Проблеми розпочинаються під час завантаження різноманітних даних, які також потрібні для онлайну.

Дивне навантаження на ядро процесора / T0ST

T0ST виявив, що у цей час йде аналіз файлу JSON розміром у 10 мегабайтів, у який входить понад 63 тисячі записів. Він стверджує, що у цьому файлі зберігаються дані про товари, які можна придбати в ігровому магазині. Також T0ST відзначив, що ці предмети не пов'язані із мікротранзакціями.

Ентузіаст впевнений, що оптимізувати аналіз цього файлу не проблема, хоча є ще один недолік. Після завершення аналізу JSON, гра перевіряє унікальність кожного з елементів цього файлу. T0ST відзначив, що відеогра проводить забагато повторних перевірок даних.

T0ST вирішив оптимізувати роботу всіх цих процесів, а також трохи змінив вихідний код гри. Виявилося, що його спосіб дозволяє зменшити час завантаження на 70% (з 6 до 2 хвилин) Звісно, це не універсальний метод, а за його використання взагалі можна отримати блокування (зміна коду гри). Проте, ентузіаст показав та розібрав очевидні помилки розробників гри GTA Online. T0ST лише хоче вказати на цю проблему Rockstar Games, а також впевнений, що розв'язати її можна всього за один день.

Сподіваємося, що у цій компанії звернуть увагу на таку прекрасну роботу T0ST, а також не будуть блокувати ентузіаста чи видаляти його напрацювання з мережі.