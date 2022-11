Геймери часто роблять ігрове обладнання під замовлення, щоб зробити його унікальним для себе та своїх смаків. Та цього разу геймпад виконав ще важливішу місію, ніж зазвичай.

Пропозиція за допомогою геймпада

Користувач опублікував зображення єдиного в своєму роді контролера. Ігрова панель має рожевий камуфляж разом із рожевими джойстиками та d-pad.

На знімках можна побачити кільце на контролері разом із написом "Wilya Maramie". Ця фраза співзвучна англійській "Will you marry me?" – "Ти вийдеш за мене?"

Геймер пояснив свій вчинок тим, що його дівчині не подобається, начебто він купує "надто багато" контролерів. Тож він вирішив використати один для пропозиції. Звісно, ж дівчина не могла відмовити такій пропозиції, тож вони вже кілька місяців заручені.

Багато користувачів Reddit оцінили таку ідею як дуже милу. Це включає в себе користувачку, яка заявила, що це чудова ідея, якщо чийсь партнер є гравцем, і що вона сама була б у захваті, якби її чоловік зробив таку пропозицію.