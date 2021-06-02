Остання частина у дуже популярній серії Mortal Kombat вийшла ще у квітні 2019 року. Гра отримала схвальні відгуки від критиків, а також продовжує мати попит серед геймерів. Тому й не дивно, що навіть зараз розробники продовжують працювати над доповненнями для цієї відеогри.

До теми Людина-павук проти Джакса: Ед Бун продовжує "знущатися" над фанатами Mortal Kombat

Варто розпочати з того, що на релізі у Mortal Kombat 11 було всього 25 бійців, але вже зараз їхня кількість зросла до 37. Річ у тому, що студія NetherRealm випустила для цієї гри одразу три тематичні DLC з новими бійцями. Останнє таке доповнення вийшло ще в листопаді минулого року, а з анонсом нового розробники поки не поспішають. Щоправда, шанувальники припускають, що студія NetherRealm вже взялася за нове DLC для відеогри

Звісно, у новині про Mortal Kombat не могло обійтися без творця цієї серії – Еда Буна. Цього разу він неочікувано опублікував у твітері цікаву фанатську роботу, на якій зображений Смоук. Напевно, всім шанувальникам серії знайоме це ім'я, хоча на арену він вже й не виходив років десять. Востаннє Смоук був ігровим персонажем ще у грі Mortal Kombat 9, яка вийшла у 2011 році.

Фанатська робота зі Смоуком, яку відзначив Ед Бун / Твітер Ed Boon

Ед й раніше відзначав подібні роботи у своєму твітері, тому навряд чи можна назвати цей запис прихованим анонсом. Щоправда, пізніше один шанувальник знайшов ще один цікавий натяк на появу Смоука, але вже в інстаграмі Ендрю Боуена. Він раніше займався озвучкою цього бійця в одній з частин Mortal Kombat. Ендрю зробив селфі на фоні логотипу Warner Bros. (видавець MK), а також додав, що радий повернутися до роботи. Звісно, це може бути просте співпадіння, хоча шанувальники вже впевнені у протилежному.