Последняя часть в очень популярной серии Mortal Kombat вышла еще в апреле 2019 года. Игра получила положительные отзывы от критиков, а также продолжает пользоваться спросом среди геймеров. Поэтому неудивительно, что даже сейчас разработчики продолжают работать над дополнениями для этой видеоигры.

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Стоит начать с того, что на релизе в Mortal Kombat 11 было всего 25 бойцов, но уже сейчас их количество возросло до 37. Дело в том, что студия NetherRealm выпустила для этой игры сразу три тематических DLC с новыми бойцами. Последнее такое дополнение вышло еще в ноябре прошлого года, а с анонсом нового разработчики пока не спешат. Правда, поклонники предполагают, что студия NetherRealm уже взялась за новое DLC для видеоигры

Конечно, в новости о Mortal Kombat не могло обойтись без создателя этой серии – Эда Буна. На этот раз он неожиданно опубликовал в твиттере интересную фанатскую работу, на которой изображен Смоук. Наверное, всем поклонникам серии знакомо это имя, хотя на арену он уже и не выходил лет десять. Последний раз Смоук был игровым персонажем еще в игре Mortal Kombat 9, которая вышла в 2011 году.

Фанатская работа со Смоуком, которую отметил Эд Бун / Твиттер Ed Boon

Эд и ранее отмечал подобные работы в своем твиттере, поэтому вряд ли можно назвать эту запись скрытым анонсом. Правда, позже один поклонник нашел еще один интересный намек на появление Смоука, но уже в инстаграме Эндрю Боуэна. Он ранее занимался озвучкой этого бойца в одной из частей Mortal Kombat. Эндрю сделал селфи на фоне логотипа Warner Bros. (издатель MK), а также добавил, что рад вернуться к работе. Конечно, это может быть простое совпадение, хотя поклонники уже уверены в обратном.