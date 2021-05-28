Несколько недель назад мы уже рассказывали об интересной записи Эда Буна в твиттере. Тогда он отметил достижение Джеймса Ганна, который успел поработать одновременно с DC и Marvel. Также Эд добавил эмодзи человека, который размышляет, поэтому фанаты и подумали, что он снова намекает на файтинг с супергероями Marvel.

Подробнее об этой ситуации Троллинг или скрытый анонс: разработчик Mortal Kombat намекает на файтинг с супергероями Marvel

Сразу стоит напомнить, что слухи о файтинге с супергероями этой вселенной появлялись неоднократно. В 2018 году Эд Бун отметил, что очень хотел бы создать такую игру, а также намекнул, что какие-то переговоры уже ведутся. Правда, за все эти годы так и не появилось ни одного официального подтверждения, хотя слухов было немало.

Важно отметить, что видеоигры от NetherRealm выходят каждые два года, а в 2021 должен был состояться релиз новой игры в серии Injustice. Но никакой официальной информации о какой-то новой игре также не появлялось. Известно лишь, что их команда уже занимается разработкой нового файтинга, но вне вселенных Mortal Kombat и Injustice.

Интересно, что все предыдущие игры от NetherRealm всегда выходили весной, но на этот раз почему-то все изменилось. То есть все указывает на то, что разработчики в этом году действительно готовят какую-то новинку. На этот раз Эд Бун снова намекнул на файтинг именно с супергероями Marvel. В твиттере он поделился записью боя Человека-паука с Джаксом, а также написал следующее:

Вдохновение для нашей будущей игры "Marvel vs Mortal Kombat".

Конечно, выглядит все это как обычный троллинг или "издевательство" над фанатами серии Mortal Kombat. Правда, в последнее время как-то много подобных намеков было от Эда. Наверное, всем поклонникам игр от NetherRealm нужно ждать на предстоящую выставку E3 (12 – 15 июня).

Сам поединок выглядит также интересно и эффектно, а выполнен он группой энтузиастов в бюджетном стиле, с минимальным количеством спецэффектов. Работа действительно оригинальная, а с полной ее версией можно ознакомиться на ютуб-канале Cocoa Gh TV. Также там можно узнать, кто же победил в этом захватывающем поединке.

Человек-паук против Джакса​ – видео