Майже вийшло: геймери намагаються розгадати цікаву загадку у популярній відеогрі – відео

Шанувальники відеогри Assassin's Creed Valhalla змогли отримати міфічний лук незвичним способом. Але наративний директор Ubisoft Дарбі Макдевітт вже відзначив, що цей метод неправильний.

Джерело: ютуб-канал JorRaptor

Відеогра Assassin's Creed Valhalla вийшла ще 10 листопада, але геймери продовжують навіть зараз ділитися цікавими знахідками. Користувач з нікнеймом JorRaptor на своєму ютуб-каналі поділився своїм методом отримання міфічного луку, але неправильним. Варто відзначити, що перші згадки про цю зброю у файлах гри знайшли датамайнери, а звичайні геймери тривалий час не могли відшукати цей лук.

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JorRaptor першим відшукав легендарний лук цивілізації Ісу з назвою "Norden's Arc". Він відзначив, що міфічну зброю можна знайти у північній частині карти, а якщо точніше, то на маленькому острові посеред озера. Там геймер побачив груду каміння, яка виглядає як звичайна залізна руда. Але зламати цю гору не вийде, якщо просто бити по ній. Тому JorRaptor придумав інший спосіб: він декілька разів вдарив по цьому камінні, зберіг гру, а потім знову завантажив останній сейв. Можливо, таку процедуру потрібно буде повторити декілька разів, бо в основі цього методу лежить технічний недолік гри.

Таким способом можна отримати дуже потужний та легендарний лук вигаданої цивілізації Ісу. Останні населяли планету дуже давно й саме вони створили людей, щоб керувати ними. Війни та спалах на сонці майже знищили цю цивілізацію, але по собі вони залишили різноманітні технології та артефакти.

Детальний гайд з отримання луку цивілізації Ісу – відео

Наративний директор Ubisoft Дарбі Макдевітт у своєму твіттері відзначив, що цей спосіб отримання легендарної зброї неправильний:

Щоб ви знали, це хитрий злом через силу, а не "правильний" спосіб отримати цей лук. Є "мирний" метод добитися цього. Але я думаю, що перший варіант підійде для спідраннерів.

Цікаво, що Дарбі не став розкривати жодних деталей про легальний спосіб отримання цієї зброї. Також геймери відзначають, що метод JorRaptor не завжди й працює. Цікаво, скільки знадобиться гравцям часу, щоб знайти легальний спосіб отримання міфічного луку.