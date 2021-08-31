Геймери незадоволені: модифікацію, яка забороняє грати в Skyrim, видалили з платформи NexusMods

Шанувальник відеогри Skyrim поділився в мережі кумедною модифікацією. Геймери дуже тепло зустріли цей мод, а от адміністрації NexusMods такий жарт не сподобався.

Відеогра The Elder Scrolls V: Skyrim продовжує мати попит серед геймерів й зараз, хоча її реліз відбувся ще в листопаді 2011 року. За цей час для гри вийшло чимало різноманітних модифікацій, щоправда, навряд чи хтось створював мод, який забороняє грати в Skyrim.

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А от користувач з нікнеймом ThatLittleCommie кілька днів тому поділився інформацією саме про такий кумедний проєкт з назвою "NoSkyrim". Працює все дуже просто: після встановлення цього моду, геймери просто не можуть запустити відеогру. Найцікавіше, що його ідея сподобалася користувачам платформи Reddit, а взагалі оригінальний пост дуже швидко зібрав майже 1,5 тисячі вподобань та чимало позитивних відгуків.

Геймери відзначають, що тепер "зламати" гру можна навіть без встановлення 200 модів. А також жартують, що модифікація працює некоректно (запускається) на деяких консолях, а тому вони дуже сподіваються, що розробник виправить цей неприємний баг. Тобто геймери тепло зустріли цей кумедний мод, а от адміністрації платформи NexusMods такий жарт не дуже сподобався. Річ у тім, що її представники майже одразу ж видалили цю модифікацію, щоправда, причину не вказали.

Зрозуміло, що автору цього проєкту та його шанувальникам не сподобалися такі дії адміністрації NexusMods. А тому вони майже одразу ж запустили жартівливий хештег "Save NoSkyrim" та створили петицію на Change.org. На момент написання матеріалу її вже підписало понад 400 користувачів. А також вони навіть створили окремий розділ на Reddit, де обговорюють різноманітні проблеми, які можуть виникнути після гри в Skyrim.

Наостанок варто відзначити, що представники NexusMods поки ніяк цю ситуацію не коментували. А тому, дуже ймовірно, що ця історія ще матиме якесь продовження.