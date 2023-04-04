Квітень розпочався з нових подій у Pokemon GO, що принесли новий вміст у гру. Гравці можуть отримати особливих монстрів, посилювати свої команди та розширювати свій Pokedex.

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Протест геймерів Pokemon GO

Pokemon GO став феноменом у 2016 році, відкривши геймплей, який перетворює гравців на тренерів покемонів. Зараз гра в 10-му сезоні, який приніс нових покемонів, у тому числі легендарних покемонів, і нові функції для покращення ігрового досвіду.

Як і очікувалося від онлайн-гри, Niantic також змінює роботу певних функцій. Але одна з цих останніх змін викликала обурення серед гравців Pokemon GO.

Зміна у Remote Raids Pokemon GO – це те, чого гравці боялися протягом деякого часу, і її офіційне оголошення не було відзначено. Через невдоволення спільноти гравці Pokemon GO продають свої акаунти на eBay.

Геймери Pokemon GO продають акаунти на eBay / Скриншот

Один із цих акаунтів особливо привертає увагу, оскільки його продають за 3000 доларів із 700 блискучими та 500 тіньовими покемонами, а також п’ятьма покемонами сюндо.

Окрім продажу своїх облікових записів на eBay, гравці заохочують один одного видалити програму та поставити їй низький рейтинг у магазині програм свого пристрою.