Апрель начался с новых событий в Pokemon GO, принесших новое содержимое в игру. Игроки могут получить особых монстров, усиливать свои команды и расширять свой Pokedex.

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Протест игроков Pokemon GO

Pokemon GO стал феноменом в 2016 году, открыв геймплей, превращающий игроков в тренеров покемонов. Сейчас игра в 10-м сезоне, который принес новых покемонов, включая легендарных покемонов, и новые функции для улучшения игрового опыта.

Как и ожидалось от онлайн игры, Niantic также меняет работу определенных функций. Но одно из этих последних изменений вызвало негодование среди игроков Pokemon GO.

Изменение в Remote Raids Pokemon GO – это то, чего игроки боялись в течение некоторого времени, и его официальное объявление не было отмечено. Из-за недовольства сообщества игроки Pokemon GO продают свои аккаунты на eBay.

Геймеры Pokemon GO продают аккаунты на eBay / Скриншот

Один из этих аккаунтов особенно привлекает внимание, поскольку его продают за 3000 долларов с 700 блестящими и 500 теневыми покемонами, а также пятью покемонами сюндо.

Помимо продажи своих аккаунтов на eBay, игроки поощряют друг друга удалить программу и поставить ей низкий рейтинг в магазине программ своего устройства.