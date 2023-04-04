Геймери почали продавати свої акаунти Pokemon GO на eBay через зміни в рейдах
Джерело:Game Rant
Гравці Pokemon GO, незадоволені змінами в рейдах, знайшли новий спосіб протесту. Вони виставили свої акаунти на продаж на eBay.
Квітень розпочався з нових подій у Pokemon GO, що принесли новий вміст у гру. Гравці можуть отримати особливих монстрів, посилювати свої команди та розширювати свій Pokedex.
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Протест геймерів Pokemon GO
Pokemon GO став феноменом у 2016 році, відкривши геймплей, який перетворює гравців на тренерів покемонів. Зараз гра в 10-му сезоні, який приніс нових покемонів, у тому числі легендарних покемонів, і нові функції для покращення ігрового досвіду.
Як і очікувалося від онлайн-гри, Niantic також змінює роботу певних функцій. Але одна з цих останніх змін викликала обурення серед гравців Pokemon GO.
Зміна у Remote Raids Pokemon GO – це те, чого гравці боялися протягом деякого часу, і її офіційне оголошення не було відзначено. Через невдоволення спільноти гравці Pokemon GO продають свої акаунти на eBay.
Один із цих акаунтів особливо привертає увагу, оскільки його продають за 3000 доларів із 700 блискучими та 500 тіньовими покемонами, а також п’ятьма покемонами сюндо.
Окрім продажу своїх облікових записів на eBay, гравці заохочують один одного видалити програму та поставити їй низький рейтинг у магазині програм свого пристрою.