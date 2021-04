Геймери погрожують бойкотом Nier Replicant через обурливе, на їх думку, ігрове досягнення

Одне з досягнень Nier Replicant, що стосується інтерсекс персонажу Кайне, викликало гарячі суперечки серед фанатів в соціальних мережах, деякі з них навіть закликали бойкотувати гру. Деталі у матеріалі.

Все більше інформації про Nier Replicant потрапляє в мережу. Проте не вся вона зустрічається схвальною реакцією геймерів, зокрема характер і формулювання одного досягнення стали центром гарячих суперечок.

Досягнення має назву "Сміливець" (Daredevil), та, за припущеннями геймерів, стосується інтерсексуального персонажа Nier Replicant – Кайне.

Попри те, що внутрішньо-ігрові вимоги до розблокування досягнення не розголошуються, фанати вважають, що воно буде чимось на кшталт ачівки "Що ти робиш?", яку можна було розблокувати, зазирнувши під спідницю героїні 2B в Nier Automata (детальніше про це та інші дивні досягнення тут).

Вся річ у тому, що вимоги для отримання обох досягнень сформульовані майже однаково. Для "Що ти робиш?" опис містив наступний текст: "розкрити секрет 2B 10 разів", у той час, як для "Сміливця" слід: "10 разів ризикнути життям і здоров'ям, щоб розкрити чийсь секрет".

Кайне у грі Neir Replicant / зображення siliconera

Твітер буквально вибухнув невдоволенням. Багато хто вважає, що творці таким чином применшують гідність інтерсекс людей. Деякі геймери були вельми ображені наявністю такої ачівки та сказали, що це може стати фактором, який завадить їм придбати гру. Інші ж узагалі вимагають розробників видалити таке досягнення.

Будь ласка, подумайте про те, щоб зробити крок назад і послухати фактичний досвід реальної інтерсексуальної людини, перш ніж зневажити їх думки, сказавши: "це просто гра, чувак". Ваша "гра" має реальний вплив на нас усіх. Це продовжує породжувати грубі стереотипи щодо інтерсексуальних людей. Якщо ви цього не розумієте, ви втратили сенс історії Кайне. Вона проводить всю гру, намагаючись довести всім навколо, що вона жінка. В тому числі й самій собі. Ця ачівка є зневагою, – написав один з користувачів.

Проте, у контроверсійного досягнення є й захисники. Прихильники ачівки нагадали про те ж таки "What Are You Doing?" з Nier Automata і сказали, що воно "в дусі суперечливого Еко Таро" (одного з авторів проєкту).

Хоча більшість геймерів, схоже, все ж погоджуються з тим, що Square Enix і Таро не мали на меті навмисно образити свою аудиторію, те, що багато хто залишився невдоволеним – залишається фактом. Виправити ситуацію достатньо легко, але чи підуть розробники на видалення досягнення "Сміливець" ще належить з'ясувати.