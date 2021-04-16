Деякі геймери по доброму "схиблені" на отримані "ачівок" і не можуть відкласти гру, доки не пройшли її на 100%. Спеціально для вас ми підібрали 10 ігрових досягнень, пишатись якими точно не вийде.

Досягнення в іграх зазвичай є цифровою нагородою за прояв майстерності, кмітливості чи просто посидючості, багато для кого вони фактично є доказом крутості геймера. Але в деяких іграх зустрічаються відверто дивні досягнення, отримувати які просто соромно.

Цікаво Ігри за які вам соромно: ви точно в них грали, але не захочете зізнаватись

Duke Nukem Forever – "Turd Burglar" (Викрадач какашок)

Обкладинка гри Duke Nukem Forever / зображення pic2.me

Цей шутер чудом вибрався з виробничого пекла, адже його розробка тривала цілих 14 років, а коли він все ж вийшов – відгуки публіки були не вельми схвальними. Гру критикували через застарілість графіки та елементів геймплею, але не в останню чергу негативно відзначився і старомодний туалетний гумор, який перестав бути смішним ще в минулому столітті. Відмінний приклад дивних жартів розробників – досягнення "Викрадач какашок".

Для його отримання потрібно зробити саме те, що ви подумали. У першій главі гри Дюк користується пісуаром, і зрозуміло, що в туалеті можна знайти солідний шматок екскрементів. Після цього його досить "взяти" натисканням кнопки і вуаля, омріяне досягнення ваше.

Досягнення отримано / скриншот з YouTube

F.E.A.R. – "Afraid" (Боягуз)

Геймплей F.E.A.R. / зображення Steam

Цей культовий горор-шутер вийшов ще у далекому 2005 році, і крім неймовірної кампанії в ньому був присутній і досить непоганий мультиплеєрний режим. За участь в матчах останнього гравець може отримати засекречене досягнення "Боягуз" – для цього потрібно завершити гру з негативним співвідношенням кількості вбивств до смертей. Ця "ачівка" стала своєрідним клеймом для геймерів, які погано грають в F.E.A.R., або навмисно "зливають" гру заради отримання цього сумнівного досягнення. Хай там як, пишатися тут нічим.

NieR: Automata – "What Are You Doing?" (Що ти робиш?)

2B / зображення playground

Головна героїня гри – 2В, має вельми незвичний одяг з дуже короткою спідницею. Природна цікавість змушує гравців бодай одного разу та все ж налаштувати ракурс камери так, щоб під неї заглянути. Проте, як тільки геймер зробить це понад 10 разів під різними кутами, він отримає відповідне досягнення, яке змусить його замислитись: "Що ти робиш?".

Darkest of Days – "Horse Puncher" (Відбивна з конини)

Атака індіанців у Darkest of Days / зображення gamesradar

Сюжет гри обертається навколо подорожей у часі та потрапляння в різноманітні військові конфлікти, включно з американською громадянською війною, Першою та Другою світовими війнами та тому подібним. Звісно, у деяких війнах брала участь кавалерія і у грі є коні.

З назви досягнення ви можете вирішити, що щоб його отримати достатньо просто вдарити бойового товариша, але, на жаль, ні. Тобто так, вам дійсно доведеться дати прочухана коню, проте досягнення ви отримаєте лише в тому разі, якщо від ваших ударів тварина загине. Про що думали розробники, додавши подібне досягнення, залишається загадкою.

Metal Gear Solid 2 HD – "Snake Beater" (Приборкувач змій)

Солід Снейк в засідці / зображення 3DNews

Культова серія шпигунських екшенів від генія індустрії – Хідео Кодзіми, регулярно розбавляє серйозні політичні теми та драматичні події, по-японськи абсурдним гумором. Проте досягнення "Приборкувач змій" в HD-перевиданні Metal Gear Solid 2, мабуть, зовсім на межі пристойності.

Щоб його розблокувати, слід розпочати відкривати шафки в роздягальні – на дверцятах однієї з них можна буде побачити плакат із досить відвертим зображенням дівчини. Далі потрібно перемикнути камеру в режим від першої особи та деякий час витріщатися на картинку, фокусуючись на грудях моделі. Після 10 секунд візуальної (і не тільки, якщо говорити про Снейка) насолоди, необхідно зателефонувати помічникові головного героя – Отакону, який забезпечить вас незабутньою реакцією: "Чим, по-твоєму, ти займаєшся, Снейк? У тебе справ мало? Постарайся згадати про місію, якщо зможеш".

Отримання "ачівки" Snake Beater

Fable 2 – "The Menace To Society" (Загроза суспільству)

Вечірка у Fable 2 / зображення cubiq

Fable – серія фентезійних рольових ігор, в яких геймер формує особистість головного персонажа кожною своєю дією. Протагоніст може стати героєм або лиходієм, розбагатіти, освоїти ковальське ремесло і купити собі розкішний будинок. А також – будувати відносини із NPC і навіть укладати шлюб, або ж вести безладне статеве життя.

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Досягнення "Menace to Society", що в перекладі означає "Загроза суспільству", дістанеться тому, хто "дістане" своєю поведінкою місцевих NPC. Якщо придбати у спеціальному магазині книгу "The pervs handbook" ("Довідник збоченця") та прочитати її, персонаж отримає спеціальну здатність "Vulgar Thrust", яка дозволить йому здійснювати сексуальні домагання до NPC. Наступним кроком є публічний ексгібіціонізм. Саме так, для отримання цього досягнення гравцю потрібно роздягти свого персонажа та бігати містом, пристаючи до NPC, як тільки один з жителів повідомить про порушника владі, вас оштрафують на 10 золотих і подарують довгоочікувану "ачівку" у якості розради.

Yakuza 0 – "I did it for the trophy..." (Я зробив це заради трофея...)

Той самий телевізор з Yakuza 0 / зображення playground

Прекрасна гра, яка оповідає цікаву історію і занурює нас в злочинний світ Токіо, з його серйозними кримінальними розбірками, ефектними бійками, грою в більярд, класичними аркадними автоматами та переглядом еротики. Так, вам не здалося, у грі дійсно існує спеціальна локація у якій ви можете переглядати еротичні відео, проте не переймайтесь, все відносно пристойно, адже всі моделі одягнені (хоча й у досить відверті наряди). До того ж їх "виступи" потрібно розблоковувати, виконуючи побічні квести. А платинове досягнення дістанеться гравцеві за перегляд ВСІХ місцевих фільмів для дорослих та має красномовну назву "Я зробив це заради трофея...". Ага, так ми й повірили.

Prey – "No Show" (Прогул)

Обкладинка гри Prey / зображення Steam

На самому початку гри головному герою потрібно просто потрапити на роботу. Для цього на даху будівлі його чекає вертоліт. Проте, якщо застрибнути на його ніс і просунути голову в лопаті, то герой помре, а гравець отримає приховане досягнення "No Show", яке в російській локалізації має кумеднішу назву – "Прогул".

Command & Conquer 3 – "Welcome to 2047" (Ласкаво просимо у 2047–ий)

Ласкаво просимо в Command and Conquire 3 / зображення Cubiq

Умови отримання цієї "ачівки" досить прості: геймер повинен натиснути клавішу "A" 2047 разів. Поспіль. Не за весь час гри – вам буквально доведеться сидіти й просто тиснути одну і ту ж кнопку. Чому саме 2047 разів? Тому що події гри розгортаються у 2047 році. Охочим зібрати всі досягнення в грі, ще дуже пощастило, що не в ще більш далекому майбутньому.

За спостереженнями геймерів, які все ж отримали це досягнення, з ним можна впоратися всього лише за 15 хвилин. От тільки у вас напевно знайдеться мільйон способів провести цей час з більшою користю.

Postal 2 – "R. Kelly's Protege" (Протеже Р. Келлі)

Чувак з косою / зображення igromania

Звісно, у нашому списку не могло обійтися без такої контроверсійної гри як Postal 2. Пригоди Чувака, відомі завдяки безшабашності геймплею та жорсткому сатиричному гумору, яскравим прикладом якого і є це досягнення.

Трошки передісторії. У 2002 році відомий репер Р. Келлі потрапив у гучний скандал, в Інтернеті з'явився відеозапис, на якому статусний виконавець "мочиться" на обличчя 14-річної дівчинки. Співак опинився в центрі купи судових позовів та був на межі руйнування власної кар'єри, проте це вже нас не цікавить.

А що нас цікавить, так це те, що в Postal 2, яка вийшла у 2003 році з'явилась "ачівка" під назвою "R. Kelly's Protege", яку дають, як ви вже здогадалися, за досить непристойний "маневр". Геймеру, який хоче отримати це досягнення, доведеться "помочитися" на обличчя якогось NPC, доки того не знудить. Ось такі справи.

Здобуття "ачівки" R. Kelly's Protege