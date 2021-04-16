Некоторые геймеры по-хорошему "помешаны" на получении "ачивок" и не могут отложить игру, пока не прошли ее на 100%. Специально для вас мы подобрали 10 игровых достижений, гордиться которыми точно не получится.

Достижения в играх обычно являются цифровой наградой за проявление мастерства, смекалки или просто усидчивости, много для кого они фактически являются доказательством крутости геймера. Но в некоторых играх встречаются откровенно странные достижения, получать которые просто стыдно.

Интересно Игры за которые вам стыдно: вы точно в них играли, но не захотите признаваться

Duke Nukem Forever – "Turd Burglar" (Похититель какашек)

Обложка игры Duke Nukem Forever / изображение pic2.me​

Этот шутер чудом выбрался из производственного ада, ведь его разработка длилась целых 14 лет, а когда он все же вышел – отзывы публики были не очень лестными. Игру критиковали за устарелость графики и элементов геймплея, но не в последнюю очередь негативно отличился и старомодный туалетный юмор, который перестал быть смешным еще в прошлом веке. Отличный пример странных шуток разработчиков – достижение "Похититель какашек".

Для его получения нужно сделать именно то, что вы подумали. В первой главе игры Дюк пользуется писсуаром, и понятно, что в туалете можно найти солидный кусок экскрементов. После этого его достаточно "взять" его нажатием кнопки и вуаля, достижение ваше.

Достижения получено / скриншот с YouTube

F.E.A.R. – "Afraid" (Трус)

Геймплей F.E.A.R. / изображение Steam

Этот культовый хоррор-шутер вышел еще в далеком 2005 году, и кроме невероятной кампании в нем присутствовал и довольно неплохой мультиплеерный режим. За участие в матчах последнего игрок может получить засекреченное достижение "Трус" – для этого нужно завершить игру с отрицательным соотношением количества убийств к смертям. Это достижение стало своеобразным клеймом для геймеров, которые плохо играют в F.E.A.R., либо намеренно "сливают" игру ради получения этого сомнительного достижения. Так или иначе, гордиться тут нечем.

NieR: Automata – "What Are You Doing?" (Что ты делаешь?)

2B / изображение playground

Главная героиня игры – 2В, имеет весьма необычную одежду с очень короткой юбкой. Природное любопытство заставляет игроков хотя бы однажды, но все же настроить ракурс камеры так, чтобы под нее заглянуть. Однако, как только геймер сделает это более 10 раз под разными углами, он получит соответствующее достижение, которое заставит его задуматься: "Что ты делаешь?".

Darkest of Days – "Horse Puncher" (Отбивная из конины)

Атака индейцев в Darkest of Days / изображение gamesradar

Сюжет игры вращается вокруг путешествий во времени и попадания в различные военные конфликты, включая американскую гражданскую войну, Первую и Вторую мировые войны и тому подобное. Конечно, в некоторых войнах участвовала кавалерия и в игре есть лошади. Из названия достижения вы можете решить, что чтобы его получить достаточно просто ударить боевого товарища, но, к сожалению, нет. То есть да, вам действительно придется дать взбучку лошади, однако достижение вы получите только в том случае, если от ваших ударов животное погибнет. О чем думали разработчики, добавив подобное достижение, остается загадкой.

Metal Gear Solid 2 HD – "Snake Beater" (Укротитель змей)

Солид Снейк в засаде / изображение 3DNews

Культовая серия шпионских экшенов от гения индустрии – Хидео Кодзимы, регулярно разбавляет серьезные политические темы и драматические события, по-японски абсурдным юмором. Однако достижение "Укротитель змей" в HD-переиздании Metal Gear Solid 2, возможно, совсем на грани приличия.

Чтобы его разблокировать, следует начать открывать шкафчики в раздевалке – на дверце одного из них можно будет увидеть плакат с довольно откровенным изображением девушки. Далее нужно переключить камеру в режим от первого лица и некоторое время пялиться на картинку, фокусируясь на груди модели. После 10 секунд визуального (и не только, если говорить о Снейке) наслаждения, необходимо позвонить помощнику главного героя – Отакону, который обеспечит вас незабываемой реакцией: "Чем, по-твоему, ты занимаешься, Снейк? У тебя дел мало? Постарайся вспомнить о миссии, если сможешь".

Получение "ачивки" Snake Beater

Fable 2 – "The Menace To Society" (Угроза обществу)

Вечеринка в Fable 2 / изображение cubiq

Fable – серия фэнтезийных ролевых игр, в которых геймер формирует личность главного персонажа каждым своим действием. Протагонист может стать героем или злодеем, разбогатеть, освоить кузнечное ремесло и купить себе роскошный дом. А также – строить отношения с NPC и даже вступать в брак, или же вести беспорядочную половую жизнь.

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Достижения "Menace to Society", что в переводе означает "Угроза обществу", достанется тому, кто "достанет" своим поведением местных NPC. Если приобрести в специальном магазине книгу "The pervs handbook" ("Справочник извращенца") и прочитать ее, персонаж получит специальную способность "Vulgar Thrust", которая позволит ему осуществлять сексуальные домогательства к NPC. Следующим шагом является публичный эксгибиционизм. Именно так, для получения этого достижения игроку нужно раздеть своего персонажа и бегать по городу, приставая к NPC, как только один из жителей сообщит о нарушителе власти, вас оштрафуют на 10 золотых и подарят долгожданную "ачивку" в качестве утешения.

Yakuza 0 – "I did it for the trophy..." (Я сделал это ради трофея...)

Тот самый телевизор Yakuza 0 / изображение playground

Прекрасная игра, которая повествует интересную историю и погружает нас в преступный мир Токио, с его серьезными уголовными разборками, эффектными драками, игрой в бильярд, классическими аркадными автоматами и просмотром эротики. Да, вам не показалось, в игре действительно существует специальная локация в которой вы можете просматривать эротические видео, однако не беспокойтесь, все относительно прилично, ведь все модели одеты (хотя и в довольно откровенные наряды). К тому же их "выступления" нужно разблокировать, выполняя побочные квесты. А платиновое достижения достанется игроку за просмотр ВСЕХ местных фильмов для взрослых и имеет красноречивое название "Я сделал это ради трофея...". Ага, так мы и поверили.

Prey – "No Show" (Прогул)

Обложка игры Prey / изображение Steam

В самом начале игры главному герою нужно просто попасть на работу. Для этого на крыше здания его ждет вертолет. Однако, если запрыгнуть на его нос и просунуть голову в лопасти, то герой умрет, а игрок получит скрытое достижение "No Show", которое в русской локализации имеет более забавное название – "Прогул".

Command & Conquer 3 – "Welcome to 2047" (Добро пожаловать в 2047–ой)

Добро пожаловать в Command and Conquer 3 / изображение Cubiq

Условия получения этой "ачивки" достаточно просты: геймер должен нажать клавишу "A" 2047 раз. Подряд. Не за все время игры – вам буквально придется сидеть и просто давить одну и ту же кнопку. Почему именно 2047 раз? Потому что события игры разворачиваются в 2047 году. Желающим собрать все достижения в игре, еще очень повезло, что не в еще более далеком будущем.

По наблюдениям геймеров, которые все же получили это достижение, с ним можно справиться всего лишь за 15 минут. Вот только у вас наверняка найдется миллион способов провести это время с большей пользой.

Postal 2 – "R. Kelly's Protege" (Протеже Р. Келлі)

Чувак с косой / изображение igromania

Конечно, в нашем списке не могло обойтись без такой контроверсийной игры как Postal 2. Приключения Чувака известны благодаря бесшабашности геймплея и жесткому сатирическому юмору, ярким примером которого и является это достижение.

Немного предыстории. В 2002 году известный рэпер Р. Келли попал в громкий скандал, в Интернете появилась видеозапись, на которой статусный исполнитель "мочится" на лицо 14-летней девочки. Певец оказался в центре кучи судебных исков и был на грани разрушения собственной карьеры, однако это уже нас не интересует.

А что нас интересует, так это то, что в Postal 2, которая вышла в 2003 году появилась "ачивка" под названием "R. Kelly's Protege", которую дают, как вы уже догадались, за довольно неприличный "маневр". Геймеру, который хочет получить это достижение, придется "помочиться" на лицо какого-то NPC, пока того не стошнит. Вот такие дела.

Получение "ачивки" R. Kelly's Protege