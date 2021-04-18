Колишній працівник Blizzard Марк Керн жорстко розкритикував перевидання Diablo II під назвою Resurrected та закликав бойкотувати проєкт. Що послугувало причиною невдоволення – дізнайтеся у матеріалі.

Ремейк – це завжди небезпечно, адже у проєкту частіше за все вже є віддана армія фанатів, що з нетерпінням очікує перевидання і в штики приймає будь-які суттєві відмінності від оригіналу. Схоже, така доля спіткала й Diablo ІІ: Resurected.

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Проте, одна справа коли проєкт критикують фанати, а зовсім інша, коли це робить людина, яка була безпосереднім розробником культового оригіналу.

Марк Керн – один з гейм-дизайнерів оригінальної Diablo ІІ, у своєму твітері різко розкритикував Resurrected за "цензуру" Амазонки, яку Blizzard, за його словами, намагаються зробити "менш сексуальною".

Порівняння Амазонок / зображення playground

Diablo 2: Resurrected піддалася цензурі, що просто смішно. D2 завжди була дорослою, провокаційною, похмурою і, так, навіть трохи сексуалізованою. Це суворе фентезі. Готичне і жорстоке. Міняти його – все одно, що робити іншу гру, – заявив Керн.

Diablo 2: Resurrected is censored.



Which is ridiculous. D2 was always about being adult, edgy, dark and, yes, even a little bit sexualized.



It's a raw fantasy setting. Gothic and extreme. To change it is to make a different game.



Stop buying AAA endless remakes. Go indie. — Grummz (@Grummz) April 13, 2021

За словами Керна, при роботі над оригінальною Diablo ІІ, розробники навіть наполягали на тому, щоб персонажі виглядали відверто, підкреслюючи своїм виглядом загальний стиль гри.

Амазонка завжди була розкутою. Відверто кажучи, ми боролися за цей образ, тому що навіть тоді нас просили внести правки. Повний відстій спостерігати за тим, як результати твоєї праці видаляють в бездушному корпоративному ремейку… Додати в гру дорослі елементи було навмисним рішенням, яке нам насилу вдалося відстояти. А тепер вони згладили всі кути. Кого конкретно вони намагаються убезпечити? Повне знищення початкового авторського задуму, – написав дизайнер.

The deliberate, hard won, creative decision to have an adult, dark fantasy content has had its sharp corners rounded off and made safe for who, exactly?



This is a complete erasure of the original intent of the creators. — Grummz (@Grummz) April 13, 2021

Замість того, щоб очікувати на ремейк класики Керн запропонував не звертати уваги на сучасну політику Blizzard та бойкотувати гру. Також дизайнер висловив надію, що проєкти у жанрі темного фентезі почнуть робити незалежні розробники, які менш скуті медійністю.

Схоже, що слова колишнього працівника мали суттєвий вплив на теперішніх розробників, адже за відомостями гравців, які беруть участь у альфа-тесті майбутнього перевидання після шквалу критики Амазонку все ж зробили жіночнішою та більш схожою на модель з оригінальної гри.

Амазонка у альфа-версії / зображення playground

Здається, невдоволених гравців влаштував подібний компроміс, а отже залишається сподіватися, що розробники не повернуть назад невдалу модель в релізній версії гри.