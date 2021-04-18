Бывший сотрудник Blizzard Марк Керн жестко раскритиковал переиздание Diablo II под названием Resurrected и призвал бойкотировать проект. Что послужило причиной недовольства – узнайте в материале.

Ремейк – это всегда опасно, ведь у проекта чаще всего уже есть преданная армия фанатов, с нетерпением ожидающих переиздания и в штыки принимающих любые существенные отличия от оригинала. Похоже, такая судьба постигла и Diablo ІІ: Resurected.

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Однако, одно дело когда проект критикуют фанаты, а совсем другое, когда это делает человек, который был непосредственным разработчиком культового оригинала.

Марк Керн – один из гейм-дизайнеров оригинальной Diablo ІІ, в своем твиттере резко раскритиковал Resurrected за "цензуру" Амазонки, которую Blizzard, по его словам, пытаются сделать "менее сексуальной".

Сравнение Амазонок / изображение playground

Diablo 2: Resurrected подверглась цензуре, что просто смешно. D2 всегда была взрослой, провокационной, мрачной и, да, даже немного сексуализированной. Это строгое фэнтези. Готическое и жестокое. Менять его – все равно, что делать другую игру, – заявил Керн.

Diablo 2: Resurrected is censored.



Which is ridiculous. D2 was always about being adult, edgy, dark and, yes, even a little bit sexualized.



It's a raw fantasy setting. Gothic and extreme. To change it is to make a different game.



Stop buying AAA endless remakes. Go indie. — Grummz (@Grummz) April 13, 2021

По словам Керна, при работе над оригинальной Diablo ІІ, разработчики даже настаивали на том, чтобы персонажи выглядели откровенно, подчеркивая своим видом общий стиль игры.

Амазонка всегда была раскованной. Откровенно говоря, мы боролись за этот образ, потому что даже тогда нас просили внести правки. Полный отстой наблюдать за тем, как результаты твоего труда удаляют в бездушном корпоративном ремейке... Добавить в игру взрослые элементы было преднамеренным решением, которое нам с трудом удалось отстоять. А теперь они сгладили все углы. Кого конкретно они пытаются обезопасить? Полное уничтожение начального авторского замысла, – написал дизайнер.

The deliberate, hard won, creative decision to have an adult, dark fantasy content has had its sharp corners rounded off and made safe for who, exactly?



This is a complete erasure of the original intent of the creators. — Grummz (@Grummz) April 13, 2021

Вместо того чтобы ждать ремейк классики, Керн предложил не обращать внимания на современную политику Blizzard и бойкотировать игру. Также дизайнер выразил надежду, что проекты в жанре темного фэнтези начнут делать независимые разработчики, менее скованные медийностью.

Похоже, что слова бывшего сотрудника имели существенное влияние на нынешних разработчиков, ведь по сведениям игроков, участвующих в альфа-тесте будущего переиздания после шквала критики Амазонку все же сделали женственней и более похожей на модель из оригинальной игры.

Амазонка в альфа-версии / изображение playground

Кажется, недовольных игроков устроил подобный компромисс, а значит остается надеяться, что разработчики не вернут назад неудачную модель в релизной версии игры.