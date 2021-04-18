Разработчик оригинальной Diablo II раскритиковал ремейк и призвал бойкотировать игру: причина
Бывший сотрудник Blizzard Марк Керн жестко раскритиковал переиздание Diablo II под названием Resurrected и призвал бойкотировать проект. Что послужило причиной недовольства – узнайте в материале.
Источник:24 канал
Ремейк – это всегда опасно, ведь у проекта чаще всего уже есть преданная армия фанатов, с нетерпением ожидающих переиздания и в штыки принимающих любые существенные отличия от оригинала. Похоже, такая судьба постигла и Diablo ІІ: Resurected.
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Однако, одно дело когда проект критикуют фанаты, а совсем другое, когда это делает человек, который был непосредственным разработчиком культового оригинала.
Марк Керн – один из гейм-дизайнеров оригинальной Diablo ІІ, в своем твиттере резко раскритиковал Resurrected за "цензуру" Амазонки, которую Blizzard, по его словам, пытаются сделать "менее сексуальной".
Сравнение Амазонок / изображение playground
Diablo 2: Resurrected подверглась цензуре, что просто смешно. D2 всегда была взрослой, провокационной, мрачной и, да, даже немного сексуализированной. Это строгое фэнтези. Готическое и жестокое. Менять его – все равно, что делать другую игру, – заявил Керн.
По словам Керна, при работе над оригинальной Diablo ІІ, разработчики даже настаивали на том, чтобы персонажи выглядели откровенно, подчеркивая своим видом общий стиль игры.
Амазонка всегда была раскованной. Откровенно говоря, мы боролись за этот образ, потому что даже тогда нас просили внести правки. Полный отстой наблюдать за тем, как результаты твоего труда удаляют в бездушном корпоративном ремейке... Добавить в игру взрослые элементы было преднамеренным решением, которое нам с трудом удалось отстоять. А теперь они сгладили все углы. Кого конкретно они пытаются обезопасить? Полное уничтожение начального авторского замысла, – написал дизайнер.
Вместо того чтобы ждать ремейк классики, Керн предложил не обращать внимания на современную политику Blizzard и бойкотировать игру. Также дизайнер выразил надежду, что проекты в жанре темного фэнтези начнут делать независимые разработчики, менее скованные медийностью.
Похоже, что слова бывшего сотрудника имели существенное влияние на нынешних разработчиков, ведь по сведениям игроков, участвующих в альфа-тесте будущего переиздания после шквала критики Амазонку все же сделали женственней и более похожей на модель из оригинальной игры.
Амазонка в альфа-версии / изображение playground
Кажется, недовольных игроков устроил подобный компромисс, а значит остается надеяться, что разработчики не вернут назад неудачную модель в релизной версии игры.
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