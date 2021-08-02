Кілька днів тому відбувся реліз ремастерів перших трьох частин з популярної серії Final Fantasy. Розробники дійсно добряче попрацювали над цими оновленими версіями, щоправда, вони припустилися однієї фатальної помилки.

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Річ у тім, що компанія Square Enix вирішила випустити ці ремастери лише на PC та мобільні платформи (iOS та Android), тобто версій для консолей немає. Можливо, розробники навіть встигли подумати, що вчинили правильно, бо спершу ці оновлені версії отримали гарні відгуки від критиків. Далі їх доволі високо оцінили користувачі сервісу Steam: 91% позитивних відгуків у першої та третьої частини, а в другої – 85%.

А згодом всі охочі отримали можливість оцінити ці відеоігри на агрегаторі рецензій Metacritic. Варто нагадати, що це можна зробити лише через два дні після релізу відеогри. Представники сайту вважають, що цього часу має вистачити для того, щоб повноцінно ознайомитися з грою. Щоправда, навряд чи в ці ремастери грали користувачі, які зараз "громлять" сторінки цих ігор на сайті Metacritic. Річ у тім, що цим займаються власники консолей, які не мають можливості зіграти в ці оновлені версії. Загалом зараз в цих ремастерів наступні оцінки (максимум 10):

Final Fantasy Pixel Remaster – 4,1 бала

Final Fantasy II Pixel Remaster – 1,8 бала

Final Fantasy III Pixel Remaster – 2,4 бала

Варто додати, що раніше представники компанії Square Enix відзначали, що ремастери цих класичних ігор можуть вийти й на консолі, але якщо буде належний попит. Напевно, у такий спосіб деякі шанувальники серії Final Fantasy вирішили показати, що вони зацікавлені в релізі оновлених версій на інші платформи. Наостанок варто відзначити, що представники Square Enix поки ніяк не коментували цю ситуацію, тому, напевно, ця історія ще матиме своє продовження.

Трейлер гри Final Fantasy III Pixel Remaster: відео