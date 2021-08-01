Кілька місяців тому компанія Valve вирішила замінити Train на Ancient в активному пулі змагальних мап. Таке достатньо неочікуване рішення викликало чимало дискусій в мережі, а незадоволених було дійсно немало. Напевно, щось схоже може статися й після появи нововведення, на яке зараз натякають розробники.

Варто розпочати з того, що в офіційному інстаграмі CS:GO з'явилося одразу кілька цікавих повідомлень. Представники Valve натякнули на те, що в грі може з'явитися механіка викидання ("дропу") гранат. А трохи згодом розробники CS:GO вирішили подискутувати на цю тему з відомим моддером ZooL. Останній написав, що додати таку механіку в змагальний режим дуже просто (він навіть сам це зробив), бо вона вже є в королівській битві Danger Zone.

Щоправда, ZooL думає, що її поява може зламати баланс у грі, а також серйозно вплинути на пістолетні раунди. З цим не погодилися розробники CS:GO, які написали, що навряд чи гравець з кількома однаковими гранатами взмозі самостійно захисти точку. А також вони нагадали, що в грі є ліміт на придбання гранат. На їхню думку, поява такої механіка може розширити тактичний потенціал команд, хоча вони й розуміють, що ризики дійсно є.

Зрозуміло, що думки геймерів також розділилися, а в цієї ідеї вже з'явилося чимало прихильників та противників. Перші стверджують, що будь-які нововведення це добре, а також впевнені в тому, що така механіка може урізноманітнити ігровий процес. А от противники думають, що її поява дійсно може негативно вплинути на баланс. Також є геймери, які припускають, що у такий спосіб Valve може натякати на якусь тематичну подію у відеогрі. Щоправда, варто відзначити, що жодного офіційного анонсу не було, а тому серйозно сприймати цю інформацію поки не варто.

Викидання гранат в CS:GO: відео