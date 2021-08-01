Несколько месяцев назад компания Valve решила заменить Train на Ancient в активном пуле соревновательных карт. Такое достаточно неожиданное решение вызвало немало дискуссий в сети, а недовольных было действительно много. Наверное, нечто похожее может произойти и после появления нововведения, на которое сейчас намекают разработчики.

Стоит начать с того, что в официальном инстаграме CS:GO появилось сразу несколько интересных сообщений. Представители Valve намекнули на то, что в игре может появиться механика выбрасывания ("дропа") гранат. А чуть позже разработчики CS:GO решили подискутировать на эту тему с известным моддером ZooL. Последний написал, что добавить такую механику в соревновательный режим очень просто (он даже сам это сделал), потому что она уже есть в королевской битве Danger Zone.

Правда, ZooL думает, что ее появление может сломать баланс в игре, а также серьезно повлиять на пистолетные раунды. С этим не согласились разработчики CS:GO, которые написали, что вряд ли игрок с несколькими одинаковыми гранатами в состоянии самостоятельно защитить точку. А также они напомнили, что в игре есть лимит на приобретение гранат. По их мнению, появление такой механики может расширить тактический потенциал команд, хотя они и понимают, что риски действительно есть.

Понятно, что мысли геймеров также разделились, а у этой идеи уже появилось немало сторонников и противников. Первые утверждают, что любые нововведения это хорошо, а также уверены в том, что такая механика может разнообразить игровой процесс. А вот противники думают, что ее появление действительно может негативно повлиять на баланс. Также есть геймеры, которые предполагают, что таким образом Valve может намекать на какое-то тематическое событие в видеоигре. Правда, стоит отметить, что никакого официального анонса не было, а потому всерьез воспринимать эту информацию пока не стоит.

Выбрасывание гранат в CS:GO: видео