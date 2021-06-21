У опитуванні, проведеному порталом game.co.uk у твітері, геймерам пропонували обрати які, на їх думку, ігри найбільше потребують розробки ремастерів для теперішнього покоління консолей. Гра-переможець виявилася досить неочікуваною та обігнала культові проєкти індустрії.

Цікаво Опубліковано список відеоігор з найбільшою фан-базою: результати вас здивують

Згідно з результатами: The Simpsons: Hit & Run – гра, яку геймерська спільнота твітеру найбільше хотіла б бачити у якості ремастера, випущеного для поточного покоління консолей. На шляху до перемоги в цій своєрідній номінації, гра зуміла вибити з перегонів понад 15 відомих та улюблених гравцями проєктів, на кшталт Bully, Grand Theft Auto: San Andreas, Red Dead Redemption, Tony Hawk Skater Pro та оригінальний Metal Gear Solid.

Опитування проводилося протягом цілих 5 днів і Hit & Run набрала разючих 44% голосів, а на другому місці, з солідним відставанням, розташувалася GTA:​ San Andreas з 24% геймерських симпатій.

Переможці геймерського голосування / зображення game.co.uk

Серед океану розчарувань, таких як The Simpsons Wrestling та The Simpsons Skateboarding, Hit & Run – безумовно, найкраща відеогра про пригоди однієї з найвідоміших, нехай і вигаданих, родин США. Створена студією, що стояла за розробкою відомого екшену Prototype, а саме Radical Entertainment, і випущена в часи ери PS2/GameCube/Xbox, Hit & Run значною мірою запозичила свій геймплей у Grand Theft Auto III.

Геймплей The Simpsons: Hit & Run



Гра дала геймерам можливість насолоджуватися пісочницею з відкритим світом у межах Спрингфілду, де вони могли б точно як у GTA бігати, ходити пішки, їздити на автомобілях, досліджувати культові місця мультфільму, виконувати кумедні завдання та навіть кидати виклик одне одному в багатокористувацьких перегонах.

Проєкт був дуже добре сприйнятий широким загалом гравців і, як показало опитування, досі користується популярністю серед геймерів, тож розробникам дійсно варто замислитися над "камбеком" Сімпсонів у світ відеоігор.