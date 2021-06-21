В опросе, проведенном порталом game.co.uk в твиттере, геймерам предлагали выбрать игры, которые, по их мнению, больше всего нуждаются в разработке ремастеров для нынешнего поколения консолей. Игра-победитель оказалась довольно неожиданной и обогнала культовые проекты индустрии.

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Согласно результатам: The Simpsons: Hit & Run – игра, которую геймерское сообщество твитера больше всего хотело бы видеть в качестве ремастера, выпущенного для текущего поколения консолей. На пути к победе в этой своеобразной номинации, игра сумела выбить из гонки более 15 известных и любимых игроками проектов, вроде Bully, Grand Theft Auto: San Andreas, Red Dead Redemption, Tony Hawk Skater Pro и оригинального Metal Gear Solid.

Опрос проводился в течение целых 5 дней и Hit & Run набрала поразительных 44% голосов, а на втором месте, с солидным отставанием, расположилась GTA: San Andreas с 24% геймерских симпатий.

Победители геймерского голосования / изображение game.co.uk

Среди океана разочарований, таких как The Simpsons Wrestling и The Simpsons Skateboarding, Hit & Run – безусловно, лучшая видеоигра о приключениях одной из самых известных, пусть и вымышленных, семей США. Созданная студией, которая стояла за разработкой известного экшена Prototype, а именно Radical Entertainment, и выпущенная во времена эры PS2/GameCube/Xbox, Hit & Run в значительной мере позаимствовала свой геймплей у Grand Theft Auto III.

Геймплей The Simpsons: Hit & Run

Игра дала геймерам возможность наслаждаться песочницей с открытым миром в пределах Спрингфилда, где они могли бы точно как в GTA бегать, ходить пешком, ездить на автомобилях, исследовать культовые места мультфильма, выполнять забавные задания и даже бросать вызов друг другу в многопользовательских гонках.

Проект был очень хорошо воспринят игроками и, как показал опрос, до сих пор пользуется популярностью среди геймеров, поэтому разработчикам действительно стоит задуматься над "камбэком" Симпсонов в мир видеоигр.