Геймери спробували зупинити трамвай на мапі Кальдера у Warzone: вибухове відео

Низка гравців Call of Duty: Warzone об'єдналися, щоб спробувати зупинити трамвайчик що курсує Кальдерою, проте результатом їх старань стало падіння сервера. Детальніше у матеріалі.

Злиття Call of Duty: Warzone та Vanguard, привнесло в гру цілком нову карту, і хоча Кальдера майже повністю відрізняється від Верданська у ній все ж є певні схожості, на кшталт трамваю, який працює так само як і потяг зі старої мапи.

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Особливістю верданського потягу була його руйнівна сила, адже локомотив не зупиняли будь-які перешкоди. Чи перейняв цю рису милий тихоокеанський трамвайчик Кальдери вирішили з'ясувати геймери та блогери з ютуб-каналу DefendTheHouse у свої рубриці "Руйнівники міфів Warzone".

Результатом їх експерименту стало кумедне відео, сповнене різноманітних випробувань. Спочатку геймери вишикувались у шеренгу та спробували спинити транспорт тілами своїх персонажів – не стало сюрпризом те, що із цього нічого не вийшло. Пізніше до шеренги приєднався гвинтокрил, проте результат залишився тим самим.

Фінальним акордом стала колона різноманітної техніки з усіх куточків Кальдери, але і вона не змогла нічого протиставити руйнівній силі громадського транспорту.

Повне відео експерименту із трамваєм



Отож відео блогера лише підтвердило, що "пекельний трамвай" не можливо зупинити. Насправді навіть навпаки, якщо гравці занадто сильно намагатимуться це зробити, то він спинить роботу сервера Warzone, як це й сталося наприкінці відео.