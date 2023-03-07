Ось уже кілька років не стихають суперечки на рахунок ігрової моделі режиму Ultimate Team з серії футбольних симуляторів FIFA, який за думкою багатьох є занадто азартним та просто-таки "витягує" кошти з геймерів.

Важливо PIN-UP Foundation придбав два генератори для котелень Харкова

Підтвердженням цьому став неочікуваний вердикт австрійського суду, який винесли у рамках справи, що почалася ще у 2022 році, коли група гравців FIFA подала до суду на Sony через лутбокси (паки з гравцями – ред.).

Дісталось саме представникам Sony, а не розробникам з EA через те, що геймери грали в проєкт на консолях PlayStation та купували "паки" через Sony PlayStation Store, тому технічно мали контракт на них саме з цією компанією, а не з EA.

За даними німецького видання GamesWirtschaft, 1000 власників FIFA в Австрії звернулися до Padronus – юридичної фірми, яка спеціалізується на поверненні грошей з онлайн-казино. Втрати гравців, які вони вимагали відшкодувати були на різні суми від 800 до понад 8 тисяч євро.

У результаті австрійський суд хоч і визнав винними Sony, однак зобов'язав їх повернути гравцям лише 338,26 євро на усіх. Окрім того, компанія все ще може подати апеляцію і на це рішення.