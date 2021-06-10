Геймери викрили "стрімерський" спосіб потрапляння у легкі лобі в Call of Duty: Warzone

Якщо вам коли-небудь здавалося, що ваші улюблені стрімери Warzone постійно потрапляють на сервери з занадто простими суперниками – вас безумовно зацікавить ця знахідка. Детальніше у матеріалі.

Warzone змагальна гра з надзвичайно жорсткими правилами, адже із кількох десятків "загонів" в кінцевому підсумку перемогу отримує лише один. Часто стрімерів цієї дисципліни звинувачують у тому, що їм постійно трапляються так звані "бот-лобі" і, схоже, геймери знайшли ймовірний спосіб, яким користуються контент-мейкери.

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У Warzone є спосіб шахрайства, який виходить далеко за рамки звичних чітів: аїмботів та стім-хаків. Навіть деякі найпопулярніші контент-мейкери, ймовірно, "чітерять" у популярному батл-роялі, хоча і зовсім в неочікуваний спосіб.

Звичайні гравці місяцями підозрювали, що щось не так, і ось тепер схоже на те, що ми нарешті отримали підтвердження – потрапити в "бот-лобі" у Warzone допомагає звичайнісінький VPN. Використовуючи нещодавно розкритий метод, гравці можуть обійти свої локальні сервери та SBMM, щоб потрапити у лобі з гравцями, які "буквально не розуміють як грати в цю гру". Докази цьому привели одразу кілька геймерів у відео на ютубі, в тіктоці та навіть твітері.

Детальне пояснення способу



Зміна вашого регіону за допомогою VPN призводить до того, що Warzone відкидає жорсткий SBMM на користь пошуку гідного зв'язку. За словами популярного стрімера JaredFPS, використання цього методу забезпечує шахраям навіть той самий пінг, що і зазвичай, попри те, що вони грають на серверах інших країн.

Щобільше, ви навіть можете закрити мережу VPN одразу після того, як матч буде знайдено і зберегти зв'язок із сервером. Це дозволяє гравцям приховати використання стороннього софту і робить його виявлення практично неможливим.

@asapblockay Would you use a VPN to get bot lobbies @xnickyjay ♬ Lofi - Acey

Щоб довести, що метод працює, один із користувачів твітеру під ніком CallofDutyHope зіграв 5 матчів поспіль і поділився результатами. Граючи в парі з другом в режимі "четвірки" та "не сильно стараючись" геймер продемонстрував гідні результати, вбиваючи в кожній грі понад 10 суперників, а середній КД гравців у лобі не підіймався вище показника у 1,01.

Отож, якщо суперники ваших улюблених стрімерів після смерті майже постійно коментують свою поразку незрозумілою вам мовою, то цілком ймовірно, що ваш улюбленець використовує VPN для полегшення свого "життя" у Warzone.