Ексклюзивні покращення: геймери вже розкритикували версію гри FIFA 22 для PC

Компанія Electronic Arts знову потрапила у достатньо неприємну ситуацію. Цього разу політикою компанії дуже незадоволені гравці з PC, хоча змінити щось вже навряд чи вийде.

Кілька днів тому компанія Electronic Arts анонсувала нову частину у дуже популярній серії FIFA. Щоправда, деякі шанувальники цього спортивного симулятора навряд чи можуть назвати цю подію святковою.

Для шанувальників серії В мережу потрапив список нових ікон із FIFA 22: Дієго Міліто, Касільяс, Уейн Руні та інші

Напевно, всі геймери знають, що серію вже кілька років критикують за відсутність суттєвих змін. Здавалося, що після виходу нового покоління консолей ситуація може покращитися. Щоправда, здається, не для всіх геймерів. Річ у тім, що дебютний трейлер FIFA 22 повністю присвячений новій та революційній технології з назвою HyperMotion. Якщо коротко, то вона комбінує машинне навчання та захоплення рухів, щоб зробити переміщення гравців під час матчів реалістичнішими.

Дебютний трейлер відеогри FIFA 22 – відео

Звісно, ідея дуже цікава, але вже відомо, що вона стала своєрідним ексклюзивом для консолей нового покоління – PS5 та Xbox Series. Тобто у цьому році Electronic Arts знову прирівняла PC до минулого покоління (PS4 та Xbox One). Зрозуміло, що гравцям з персональних комп'ютерів таке ставлення не сподобалося, а на різноманітних платформах вже з'явилися відповідні теми.

Щоправда, навряд чи щось можна змінити, бо своєрідну відповідь на всі подібні питання представники цієї компанії дали ще у листопаді 2020 року. Розробники просто не хочуть підіймати мінімальні системні вимоги відеогри, бо бояться втратити значну частину аудиторії. Тобто це означає, що чимало геймерів з PC грає у FIFA на слабких системах.

Наостанок варто ще відзначити, що також компанія Electronic Arts підняла ціну на FIFA 22 для всіх власників консолей нового покоління. Стандартне видання цієї гри для PS5 та Xbox Series коштує 70 доларів, а для PS4, Xbox One та PC – 60 доларів.