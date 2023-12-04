У Fortnite Chapter 5 розробники потішили геймерів колаборацією з відомим мультсеріалом – The Family Guy, додавши в гру скін самого "сім'янина" Пітера Гріффіна.

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Задля того аби додати Пітера в гру, Epic довелося вигадати як змінити його статуру. Щоби скін не мав занадто великий хітбокс, розробники вигадали історію в якій Гріффін випив чарівне зілля та став практично бодибілдером.

Історія трансформації Пітера: дивитися відео

Хоча цю деталь довелося змінити, в усьому іншому це все ще той самий Пітер Гріффін, що підтверджує унікальна анімація смерті, яка посилається на один з найвідоміших мемів з мультсеріалу.

Мова про 20-ий епізод 2 сезону Family Guy, де Пітер впав на підлогу, а потім ще довго сидів долі, схопившись за коліно та характерно стонучи.

Анімація смерті Гріффіна у Fortnite: дивитися відео

Шанувальники Fortnite зійшлися в думці що новий персонаж – одна з найкращих колаборацій в історії гри та сподіваються, що розробники й надалі триматимуть планку.