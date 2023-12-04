В Fortnite Chapter 5 разработчики порадовали геймеров коллаборацией с известным мультсериалом – The Family Guy, добавив в игру скин самого "семьянина" Питера Гриффина.

Достойно внимания PIN-UP․INVESTMENTS – новое направление, которое запускает PIN-UP Global

Чтобы добавить Питера в игру, Epic пришлось придумать как изменить его телосложение. Чтобы скин не имел слишком большой хитбокс, разработчики придумали историю, в которой Гриффин выпил волшебное зелье и стал практически бодибилдером.

История трансформации Питера: смотреть видео

Хотя эту деталь пришлось изменить, во всем остальном это все еще тот же Питер Гриффин, что подтверждает уникальная анимация смерти, ссылающаяся на один из самых известных мемов из мультсериала.

Речь о 20-ом эпизоде 2 сезона Family Guy, где Питер упал на пол, а потом еще долго сидел на пятой точке, схватившись за колено характерно постанывая.

Анимация смерти Гриффина в Fortnite: смотреть видео

Поклонники Fortnite сошлись во мнении, что новый персонаж – одна из лучших коллабораций в истории игры и надеются, что разработчики и дальше будут держать планку.