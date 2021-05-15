Геймери знайшли неочікувану пасхалку на "Зоряні війни" у Resident Evil: Village

У Resident Evil: Village гравців очікує безліч смертоносної зброї, але жодна з них не зрівняється з секретним озброєнням, яке є пасхалкою на відому фантастичну франшизу. Детальніше у матеріалі.

Якщо ви шанувальник "Зоряних війн" або просто хочете додати до свого внутрішньоігрового арсеналу в Resident Evil могутню зброю ближнього бою, то вам неодмінно захочеться отримати джедайський лазерний меч. Зрештою, навіщо стріляти у ворогів, якщо можна просто "пропалювати" їх наскрізь?

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Знайти цей культовий предмет у Village не так-то просто, але як тільки ви його здобудете, то ні секунди не пожалкуєте про витрачені зусилля, адже винищувати зомбі за його допомогою до біса приємно. Оскільки це пасхалка, то на відміну від решти озброєння в грі, для розблокування світлового меча потрібно виконати спеціальний порядок досить нелегких та часозатратних дій.

Отже, вам потрібно:

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Відеогайд отримання світлового меча

Нехай він не допоможе вам швидше розправитися з босами, але відмінно впорається з іншими ворогами, які бродять по світу гри, до того ж зробить це зі стилем. Якщо ж світловий меч, натхненний Дартом Молом, вам не до вподоби то ви можете легко змінювати його колір на зелений чи синій. Для цього потрібно натискати клавішу взаємодії з LZ Answerer в руках під час прицілювання.