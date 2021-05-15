Если вы поклонник "Звездных войн" или просто хотите добавить в свой внутриигровой арсенал в Resident Evil мощное оружие ближнего боя, то вам непременно захочется получить джедайский лазерный меч. В конце концов, зачем стрелять во врагов, если можно просто "прожигать" их насквозь?

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Найти этот культовый предмет в Village не так-то просто, но как только вы его получите, то ни секунды не пожалеете о затраченных усилиях, ведь истреблять зомби с его помощью чертовски приятно. Поскольку это пасхалка, то в отличие от остальных вооружение в игре, для разблокирования светового меча нужно выполнить специальный порядок достаточно нелегких и затратных по времени действий.

Итак, вам нужно:

Пройти игру Resident Evil: Village на любой сложности.

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Завершить каждый уровень в режиме "Наемники" с рангом SS.

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Видеогайд получения светового меча

Пусть он не поможет вам быстрее расправиться с боссами, но отлично справится с другими врагами, бродящими по миру игры, к тому же сделает это со стилем. Если же световой меч, вдохновленный Дартом Молом, вам не нравится, то вы можете легко изменять его цвет на зеленый или синий. Для этого нужно нажимать клавишу взаимодействия с LZ Answerer в руках во время прицеливания.