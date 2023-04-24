Геймерка відтворила знакові будиночки з мультсеріалу Губка Боб у The Sims 4: цікаві фото

Шанувальниця The Sims 4 поділилася неймовірним проєктом у якому відтворила в грі найбільш знакові будиночки з популярного мультика Губка Боб Квадратні Штани. Цікаві фото – у матеріалі.

Геймери надзвичайно цінують ігри, які дозволяють їм так чи інакше проявити свої творчі здібності, як от Minecraft, Animal Crossing чи The Sims.

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Повний функціонал The Sims 4 вдалося пустити в дію шанувальниці мультфільму Губка Боб Квадратні Штани, адже вона у блискучому стилі відтворила деякі найбільш впізнавані будиночки з відомого мультсеріалу в грі.

До того ж за словами геймерки, проєкт було завершено без використання будь-яких модифікацій для Sims 4, що робить його ще більш неймовірним.

Авторкою творіння є користувачка Reddit під ніком SarahSweetsSims, яка й поділилася кількома зображеннями з фанатською спільнотою гри на платформі.

Будинки героїв мультфільму в грі / Фото з Reddit

Серед будівель можна впізнати оселі Губки Боба, Cквідварда, Патріка та Сенді Чікс. Однак у майбутньому ентузіастка планує збудувати й інші знакові локації на кшталт бургерної Красті Крабс чи ресторану Чам Бакет.

Шанувальники обох проєктів гідно оцінили роботу SarahSweetsSims, а вона своєю чергою пообіцяла викласти свої творіння у відкритий доступ в галереї The Sims 4 під своїм ID Sarahsweets.